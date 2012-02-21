Предвыборная лотерея: удастся ли привести владивостокского избирателя к урнам?

Общефедеральные выборы отличаются от местных по многим параметрам. Так, например, к нам в «ЗР» настойчиво звонили избиратели: дайте адрес штаба Миронова, на что мы разводили руками: не знаем. Впрочем, найти с лету штаб и любого другого кандидата оказалось затруднительно: не легализовались еще.

Похоже, задача местных начальников, в отличие от выборов мэра, например, на которых надо кандидата расхваливать во все его места, сугубо утилитарная – сделать все, чтобы избиратель до избирательных урн дошел. Это задача «минимум» и, пожалуй, для Владивостока с его низкой явкой, нелегкая. Задача «максимум», как догадываемся, - довести до урн «нашего» избирателя. На это и должна быть нацелена местная выборная агитация. Тут мы и поискали креатив.

Зачем им наши голоса?

Ну что нового можно сказать об известном уже двадцать лет кандидате в президенте Владимире ЖИРИНОВСКОМ? Или кому, интересующемуся политикой, неизвестен взгляд на российские проблемы кандидата «в рабы на галерах» Геннадия ЗЮГАНОВА? Во Владивостоке 18 рекламных щитов первого и около 30 второго с торжественными ликами кандидатов и парой лозунгов. Скоро, по словам руководителя приморского Народного штаба Владимира ПУТИНА Михаила ЕРМАКОВА, в крае появятся 55 баннеров кандидата в президенты от ОНФ. А Сергея МИРОНОВА приморцам, похоже, не лицезреть, его предвыборная кампания курируется столичными партийцами, и указаний по поводу наружной рекламы для Приморья не поступало.

Вот щит «1917. Разрушили. 1991. Развалили», другие вообще спрашивают: «Опять смута?» и «Кто? Кто?». От какого кандидата сей шедевр, кому адресовать ответ в рифму? – затрудняемся определить. Они думают нас так, пугая (вопросы на черном фоне, хмурые лица), сагитировать? Мало-мальски улыбается, причем в самих дорогих местах, только кандидат Михаил ПРОХОРОВ, наверное, потому что пока еще не сильно бит.

Однако голоса им наши нужны для галочки в бюллетенях. Ради этой «птички» Владимир Жириновский сел на осла (в телеролике). Кандидат жесточайшим образом хлещет плетью своего осла, который, по мнению лидера ЛДПР, олицетворяет Россию. И если мы, испугавшись, изберем-таки Владимира Вольфовича, то он, как следует из видео, превратит осла в лихую тройку. Наездник уже объяснялся с защитниками животных – в итоге запустил ролик про верную собаку и подлых людей.

Но осел хотя бы запоминается. Ролики остальных пресны и смущают величественным отношением кандидатов к самим себе. Из местной телепродукции избирателю доступны теледебаты, например, в эфире ПТР. Идут они, понятное дело, между представителями кандидатов в президенты, но не в самое удобное время – днем. По словам заместителя гендиректора филиала ВГТРК Владимира ОЩЕНКО, дебаты идут по часу в день в формате параллельной трансляции по телевидению и радио. Но вот заканчиваются уже завтра – 22 февраля. Да и в печатных СМИ агитации не наблюдается.

Вообще все приморские штабы кандидатов что-то задержались с раскруткой. Предвыборное творчество хлещет только от тех, кому крепко досталось за результаты декабрьских выборов. И, по нашим наблюдениям, здесь кто во что горазд. Единороссов, похоже, отлучили от выборов, а штабы «фронтовиков» давят на явку, надеясь вытащить к КОИБам засидевшихся дома приморцев.

Что значит «потерять лицо»?

Это значит, что оно плохо держалось. Ну, как «Единая Россия» - думала про себя одно, а после декабря и думать забыла. А тем временем на защиту своего лидера (или дальнейших вливаний в Приморье?) поднялись новые «фронтовики».

Нам так и не удалось выяснить, кто мобилизовал в Приморье швейное ателье для производства бело-сине-красных курток с надписью «Я за Путина!». Куртки, со слухам, весьма понравились в Москве, и их уже примерили весьма высокие чиновники… Дальше - больше. Во Владивостоке бизнесмены скинулись в призовой фонд лотереи для тех, кто придет на избирательные участки. Им вручат купончики, которые разыграют на центральной площади. А как главные призы – квартира от строителей и автомобиль от компании «Соллерс - Дальний Восток», который и сам стал утешительным призом для приморцев от Путина после наезда на правый руль, достанутся чужим избирателям?

Оппозиция спешит обличить – уже договорились как. Организаторы хранят молчание, в избиркоме – не в курсе. Незаконность или законность лотереи пока никто не проверяет, потому как обращений в крайизбирком и правоохранительные органы нет.

Не исключено, что все действительно «в рамках, так сказать, существующего законодательства».

Сколько помню, на избирательных участках в день голосования всегда буфет и концерты организовывали. Чтоб праздник из народного голосования сделать. Получится ли теперь на фоне обострившегося противостояния в стране?

Выборы по-демократически

Это когда под оком видеокамер - убеждают нас. Или когда к урнам пойдет новое поколение. Пока у молодежи задача попроще - найти буквы ВВП в городской среде Владивостока, сфотографировать и прислать на электронный адрес vvp-1@list.ru до 29 февраля. Искать ВВП можно везде - в буквах на вывесках, живых фигурах, настенных граффити. Это молодежный конкурс, победитель которого станет обладателем IPad. Узнать о конкурсе подробнее можно на сайте «Выбери Верный Путь», собственно, отсюда и задача - найти буквы ВВП, и никаких аналогий.

А есть еще выборы по-партизански. Не в том смысле, что в Партизанске, а в том, что во Владивостоке начала действовать партия с длинным для политического движения названием «Наша партия – Владивосток! Наш президент – Путин!» Начали они с того, что под покровом ночи расклеивали стикеры с аналогичными призывами, но «в лесу» просидели недолго, выйдя в свет в публичных местах в полосатых куртках российского триколора.

Фантазия работает и у неорганизованных горожан. Плакат с откровенно неприличным призывом недолго провисел на балконе одного из домов . Сей факт почему-то назван коллегами-журналистами актом политического вандализма, но, на наш взгляд, разумнее констатировать убогость интеллектуального полета.

Итак, за две недели до выборов мы помимо банального набора агитации имеем лотерею, конкурс и прочие способы привести к избирательным урнам приморцев. Заменит ли это недорогую, но опасную с точки зрения закона выборную «карусель», покажет 4 марта.

Кирилл АЛЕКСЕЕВ, «Золотой Рог».