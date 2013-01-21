Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке заработная плата учителей и воспитателей выросла более чем на 36%
В 2012 году заработная плата учителей муниципальных школ, работников детских садов и учреждений дополнительного образования детей повысилась более чем на 36,5%.
Таким образом, в декабре 2012 года средняя заработная плата учителя составила 29 496 рублей, воспитателя детского сада – 21 406 рублей, педагога дополнительного образования (кружки, спортивные секции) – 21 606 рублей.
Кроме того, по распоряжению главы города Игоря Пушкарёва, с января 2012 года молодые педагоги, стаж работы которых не превышает 3 лет, получали весомую ежемесячную надбавку к заработной плате в размере 150% от ставки. Это в среднем составляет 16 968 рублей. Эти выплаты молодые специалисты будут получать и в 2013 году, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
С апреля 2013 года запланировано очередное повышение заработной платы на 10% работникам муниципальных детских садов и учреждений дополнительного образования детей.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Президент России: "Один из ключевых регионов российской науки – Дальний Восток"
- Полпред ДФО предложил сделать Русский остров долиной
- ПУТИН: "Я китайскую кухню очень люблю"
- Вице-премьер России Ольга Голодец посетила Медицинский центр ДВФУ
- Японские университеты заинтересованы в сотрудничестве с ДВФУ
- В ДВФУ обсудили перспективы сотрудничества с Университетом Лондона
- Встреча ректоров Ассоциации университетов Азиатско-Тихоокеанского региона открылась во Владивостоке
- Переезд ДВФУ на о. Русский - на контроле Администрации Президента России
- ДВФУ вносит весомый вклад в развитие российско-сингапурских отношений
- Абитуриентов Украины и Белоруссии заинтересовала возможность обучения в ДВФУ
Новости раздела
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- "Глава города должен избираться населением, а не депутатами - это факт"
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Руководитель Приморской сельхозакадемии: Андрей Тарасенко – человек дела
- Информацию о подвозах и подкупе избирателей во Владивостоке сообщали сами жители
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- "Еду с поминок..."
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока