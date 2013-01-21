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Во Владивостоке заработная плата учителей и воспитателей выросла более чем на 36%

21 Января 2013, 14:09 | Владивосток

В 2012 году заработная плата учителей муниципальных школ, работников детских садов и учреждений дополнительного образования детей повысилась более чем на 36,5%.

Таким образом, в декабре 2012 года средняя заработная плата учителя составила 29 496 рублей, воспитателя детского сада – 21 406 рублей, педагога дополнительного образования (кружки, спортивные секции) – 21 606 рублей.

Кроме того, по распоряжению главы города Игоря Пушкарёва, с января 2012 года молодые педагоги, стаж работы которых не превышает 3 лет, получали весомую ежемесячную надбавку к заработной плате в размере 150% от ставки. Это в среднем составляет 16 968 рублей. Эти выплаты молодые специалисты будут получать и в 2013 году, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

С апреля 2013 года запланировано очередное повышение заработной платы на 10% работникам муниципальных детских садов и учреждений дополнительного образования детей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: образование  заработная плата  Игорь Пушкарев 



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