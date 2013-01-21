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В России принимают закон о добровольном тестировании на наркотики
В первом чтении принят закон о тестировании учащихся средних и высших заведений на наркотики.
Закон устанавливает порядок добровольного тестирования учащихся на наркотики, а также их социально-психологического тестирования и профилактических медосмотров. Чтобы пройти тестирование, студентам и школьникам старше 15 лет необходимо будет предоставить личное согласие. Для проверки на употребление наркотиков детей младше 15 лет необходимо согласие их родителей.
Помимо этого обязанность по профилактике наркомании в стране ложится на федеральные органы исполнительной власти. Они должны будут выявлять причины и условия распространения наркомании, а также разрабатывать основы госполитики и пособия по ее профилактике и пропагандировать здоровый образ жизни.
В Приморском крае в рамках краевой целевой программы «Приморье без наркотиков». В течение двух лет ведется добровольное диагностическое тестирование учащихся и студентов на основные группы наркотиков, сообщает пресс служба администрации Приморского края.
По словам специалистов, в течение 2012-2013 годов эту процедуру пройдут свыше 50 тысяч учащихся дневных муниципальных и общих образовательных учреждений в возрасте 14-18 лет, 2500 учащихся дневных муниципальных и общих образовательных учреждений (13-29 лет), более двух тысяч учащихся коррекционных школ (12-23 года), более 9,5 тысяч учащихся учреждений начального профессионального образования (14-29 лет), свыше 10 тысяч студентов учреждений среднего профессионального образования (14-29 лет).
На эти цели в Приморье было закуплено 66 тысяч экспресс-тестов для определения наркотических средств, 39 комплексов определения наркотиков методом «ДИНАРК» и расходные материалы к ним. Приказом департамента здравоохранения края утверждены методические рекомендации по проведению тестирования.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Тестирование дело добровольное. Кто хочет - тестируется, кто не хочет - того на заметку. Или сразу расстреляем. . .