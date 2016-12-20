Дело Пушкарева попало в топ коррупционных скандалов

Transparency International Russia опубликовали топ самых резонансных дел, связанных с коррупцией, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на vladi-room.ru.

Всего «Трансперенси» собрали в списке 60 коррупционных скандалов, среди которых есть и дело мэра Игоря Пушкарева, задержанного в первый день лета 2016 года.

Помимо Пушкарева в списке фигурирует Алексей Улюкаев, ныне экс-глава Минэкономразвития. Также в одном рейтинге с Игорем Сергеевичем находится Никита Белых, губернатор Кировской области, а также губернатор Краснодарского края Вадим Лукоянов, пишет vladi-room.ru.

Напомним, что в данный момент Пушкарев всё ещё находится в заключении.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.