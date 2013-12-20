С 1 января можно забыть о дороговизне Владивостока и провести выходные в Корее без лишних забот

Подписанное на российско-корейских переговорах 13 ноября соглашение об отмене визового режима вступает в силу 1 января 2014 г. и распространяется на посещения с целью туризма. Пак Хюн Бон директор Представительства Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке поделился своими размышлениями на тему «Российско-корейская эра безвизового режима».



"Оглядываясь на прошлое, можно сказать, что мир был сотворен. В период ранних государств Корея впервые начала обмен с Россией, когда мир словно поделился пополам из-за конфронтации. В 70-е гг. XX века отношения прервались. И вот уже 23 года как они снова восстановлены. Преодолев период разрыва, «холодную войну», Россия и Корея вступили в эру безвизового режима.

Теперь открывается новое окно в отношениях двух стран. Какой видится нам эра безвизового режима? Увеличение числа нелегалов в обеих странах и другие «побочные эффекты»? Но не стоит делать акцент только на негативной стороне. Ведь плюсов будет гораздо больше. Жители Кореи без лишних затрат на оформление визы смогут посещать европейское государство, находящееся в непосредственной близости. Прямо завтра можно будет отправиться в Корею или Россию, имея на руках только билет. У корейцев на вечеринке принято делать каждый тост в новом баре, так почему бы следующий тост не выпить в России?

Местные жители часто сетуют на высокие цены во Владивостоке, теперь они могут отметить праздник или провести выходные в Корее без лишних забот. Эра безвизового режима даёт волю фантазии. Сотрудники консульства, выпускающие в день по несколько сотен виз в день, теперь могут вздохнуть с облегчением. Хотя не исключено, что поначалу работать по новым правилам будет непросто. В работу по отмене виз вложено немало сил. Так что же нам дает эра безвизового режима?

Прежде всего, это увеличение значения туристической сферы и обмена туристическими ресурсами. Существующая парадигма туробмена между Россией и Кореей значительно изменится. До этого момента путешествием было посещение заграницы, то есть другого государства. Но при отмене визового режима путешествие становится похожим на посещение соседнего региона. Единственное, что необходимо, это время и желание ехать и транспорт. Теперь такую парадигму можно применить к России и Кореи.

Изменение парадигмы влечет за собой изменение соответствующего поведения. Такое изменении является новым инструментом маркетинга. Например, существующий образец взаимоотношений: туркомпания по отправке туристов и туркомпания по приему туристов разработали и осуществляют групповую турпрограмму. Потребитель составляет свою характерную программу, и при поездке в Россию или Корею уже экономит много времени и сил не оформляя визу. Затем он приобретает турпутевку в туркомпании, поручая ей остальные заботы. И наоборот, с точки зрения туркомпании, если не предлагать туристам программы на их вкус, то не будет развития, туристам всегда нужна альтернатива. Пока существующие турпрограммы поставщик считает первоклассными. Но ситуация меняется. Не нужно больше оформлять визы, и теперь кто угодно может с помощью интернета забронировать отель, найти необходимую информацию, без помощи туркомпании не сегодня- завтра отправится в путешествие. Начинается разгар увеличения количества индивидуальных туристов (FIT).

На первый взгляд кажется, что туркомпаниям теперь негде разворачивать свою деятельность? В новой эре туристические компании должны также изменить свои парадигмы, то есть подготовить особое «меню» для индивидуальных туристов. Образец поставки и потребления туров должен осуществляться как оборот материальных товаров, даже если услуги нематериальны. Например, на рынке телефонов распространение идёт через дилерскую сеть. Наша организация для поддержки и продвижение турпродукции устраивает выставки. В таком случае потребитель купит тур у принимающей компании через отправляющую компанию. Иностранные туркомпании могут почувствовать уменьшение своей роли в такой ситуации. Но ведь для покупки телефона покупатели не едут напрямую на завод в Корею, также и тенденция оборотов туров со временем изменится и займет положенное место. Конечно, покупки онлайн тоже доступны, но ведь рынок туров находится в стране потребителя.

Но подобное явление требует постоянных исследований и усилий с каждой стороны, так как не формируется естественным путем. Важным пунктом является создание турпродуктов, соответствующих изменяющейся эре безвизового режима. Например, предоставление особенного сервиса, который будет комбинироваться с турпродуктами – туризм выходного дня, специальные программы для бизнес-туристов, остановка при путешествии в третью страну, курорты внутри страны и местные программы, таким образом данная расширенная продукция будет направлена на потребителя с высокими требованиями. Предприятие каждого государства выпускают подобные продукты, предоставляют их другим странам, используя локальные дилерские сети при продаже и распространении продуктов, это как одна из форм маркетинга в безвизовой эре. В этом случае необходимо определить важные пункты с выгодной стороны при приобретении подготовленной продукции в сравнении со случаем, когда потребитель самостоятельно планирует путешествие. Только в этом случае, в эре безвизового режима будут увеличиваться количества туров, связанных с индивидуальными туристами, поэтому туристическая промышленность обоих государств сделала новый прыжок в развитии.

С другой стороны помимо обычного туризма планируется расширить поддержку в целевом и деловом туристическом обмене. При увеличении количества бизнес – туристов, увеличивается количество и качество экономики обеих стран. Поэтому на примере медицинского туризма увеличивается число русских туристов, едущих в Корею с целью обследования или лечения. Особенно в случае программ медицинского обследования, если будет безвизовый режим в медицинском туризме, увеличивается доступность въезда в страну. Важное условие в развитии медицинского туризма в эре безвизового режима зависит от позиции внутригосударственных медицинские органов и заинтересованных компаний.

На примере сферы образования, исключая выдачи виз в случае обучения по обмену, становится возможным распространение образовательного туризма для углубления языковых знаний.

Если взглянуть на культурную сферу, между Россией и Кореей отменяется виза, провозглашено соглашение о создании Совета по культуре между двумя государствами, более того 2014 – 2015 годы объявлены годами перекрестного посещения между двумя государствами.

В заключение, если говорить о дальнейших перспективах, эра безвизового режима может сыграть определенную роль в становлении отношений между Северной и Южной Кореей. Конечно, установление безвизового режима с Южной Кореей может в какой-то степени огорчить Северную Корею, ведь отношения с Россией насчитывают не один десяток лет. Но на самом деле такое изменение влечет за собой увеличение туристов, что может повлиять на Северную Корею и их желание также вести безвизовый режим. Например, при введении безвизового режима с Северной Кореей, российские туркомпании смогут развивать туризм в две страны. В свою очередь Северная Корея для беспрепятственной реализации туров, станет развивать и экономическое сотрудничество. На этой почве будет расти и доверие между двумя странами, исчезнет такое понятие как «политическое напряжение» на корейском полуострове. Таким образом, улучшатся взаимоотношения между Россией и странами корейского полуострова в сфере культурного, туристического обмена".

ZRPRESS.RU, Владивосток.