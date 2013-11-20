Во Владивостоке появится земля, запрещенная к застройке

Глава Владивостока Игорь Пушкарёв поручил управлению градостроительства и архитектуры администрации города ввести три совершенно новые функциональные зоны: скверы и парки в жилых зонах, скверы и парки в производственных, а также общественно деловых зонах.



Мэр дал задание внести изменения в Правила землепользования и застройки, чтобы застраховать город и его жителей от появления в зеленых зонах автостоянок, ларьков и точечной застройки.



Такая абсолютно новая для Владивостока мера позволит изыскивать в уже сложившихся функциональных зонах, среди застройки, пригодные участки (пустыри, палисадники, когда-то высаженные самими жителями, сложившиеся лесопарковые зоны и т.п.), на которых застройка будет запрещена законом, а возможно только создание парков и скверов. «И сейчас важно такие участки зарезервировать», - подчеркнул Игорь Пушкарёв.



Правила землепользования и застройки – один из важнейших градостроительных документов, который содержит базовую информацию о требованиях к использованию территорий и земельных участков, регулирует основные параметры строительства – в соответствии с принятой системой территориального зонирования.



Согласно документу, территория города разделена на функциональные зоны, такие как жилые, общественно-деловые, производственные, рекреационные, зоны инженерной, транспортной инфраструктуры, зоны специального назначения, военных объектов и особо охраняемых территорий.



Глава Владивостока отметил, что создание новых зон и внесение их в Правила землепользования и застройки создадут условия для устойчивого развития территории Владивостокского городского округа.



Кроме того, по заданию Игоря Пушкарёва администрация Владивостока внесла предложение об исключении новой малогабаритной застройки и новых временных объектов вдоль гостевого маршрута, что поможет сохранить эстетичный вид главных городских улиц.

ZRPRESS.RU, Владивосток.