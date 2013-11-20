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Во Владивостоке появится земля, запрещенная к застройке
Глава Владивостока Игорь Пушкарёв поручил управлению градостроительства и архитектуры администрации города ввести три совершенно новые функциональные зоны: скверы и парки в жилых зонах, скверы и парки в производственных, а также общественно деловых зонах.
Мэр дал задание внести изменения в Правила землепользования и застройки, чтобы застраховать город и его жителей от появления в зеленых зонах автостоянок, ларьков и точечной застройки.
Такая абсолютно новая для Владивостока мера позволит изыскивать в уже сложившихся функциональных зонах, среди застройки, пригодные участки (пустыри, палисадники, когда-то высаженные самими жителями, сложившиеся лесопарковые зоны и т.п.), на которых застройка будет запрещена законом, а возможно только создание парков и скверов. «И сейчас важно такие участки зарезервировать», - подчеркнул Игорь Пушкарёв.
Правила землепользования и застройки – один из важнейших градостроительных документов, который содержит базовую информацию о требованиях к использованию территорий и земельных участков, регулирует основные параметры строительства – в соответствии с принятой системой территориального зонирования.
Согласно документу, территория города разделена на функциональные зоны, такие как жилые, общественно-деловые, производственные, рекреационные, зоны инженерной, транспортной инфраструктуры, зоны специального назначения, военных объектов и особо охраняемых территорий.
Глава Владивостока отметил, что создание новых зон и внесение их в Правила землепользования и застройки создадут условия для устойчивого развития территории Владивостокского городского округа.
Кроме того, по заданию Игоря Пушкарёва администрация Владивостока внесла предложение об исключении новой малогабаритной застройки и новых временных объектов вдоль гостевого маршрута, что поможет сохранить эстетичный вид главных городских улиц.
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Комментарии
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Псевдоним20:28, 20.11.2013#
Какой шикарный парк можно сделать по шаморовской трассе. Запретить раздавать там землю под дачи и дома , оставить лесополосу , оградить от трассы сделать съезды, очистить от мусора наделать дорожки, мангалы, скамейки, для деток качельки и карусельки , тут тебе и Комета и выход к морю, как бы было здорово и красиво, а сколько бы людей ездили бы дышать лесным воздухом, но увы. . . .
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