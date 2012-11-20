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Глава Владивостока выступил против приватизации Примводоканала
Краевые власти всерьез рассматривают вопрос приватизации в следующем году восьми объектов Приморья. Среди них – два крупнейших краевых государственных унитарных предприятия – «Примводоканал» и «Примтеплоэнерго». Их планируется преобразовать в открытые акционерные общества, другими словами, передать в частные руки.
Мэр уверен, что приватизация такой крупной и социально важной организации как «Приморский водоканал» худшим образом отразится на жизни горожан. «Это будет чудовищная ошибка, - подчеркнул Игорь Пушкарёв, - приватизация «Примводоканала» выльется в неконтролируемый рост тарифов на воду. Но тогда ни администрация края, ни города не смогут влиять и сдерживать предприятие, находящееся в частных руках», сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Глава города назвал это «чубайсовщиной», которую страна уже переживала в 90-е годы, очередной передачей государственной собственности частным лицам для зарабатывания денег. «Инвестор, который купит Примводоканал, как любой бизнесмен, заинтересован в получении прибыли. Он вложит деньги тогда, когда будет уверен, что получит еще больше денег. Чтобы их заработать, он будет поднимать тариф на воду, - объяснял депутатам свою жесткую позицию Игорь Пушкарёв. - От этого пострадают горожане, это преступление против людей».
Под угрозой может оказаться обеспечение Владивостока водой. «Поэтому я на комитете выступил категорически против, - рассказал позже мэр, - мою позицию знает администрация Приморского края. Я считаю, что приватизацию ни в коем случае нельзя допустить. Такие инфраструктурные предприятия нельзя отдавать в частные руки. Зачем повторять ошибки девяностых?».
На стороне главы Владивостока оказался и ряд краевых депутатов. Они также высказали большие сомнения о необходимости отдавать такие важные для жизни края объекты инвесторам. Между тем, члены комитета все-таки рекомендовали всему депутатскому корпусу на ближайшей сессии ЗАКСа принять положительное решение по приватизации и «Примводоканала», и «Примтеплоэнерго». Можно предполагать, что в парламенте предстоит по этому поводу бурная дискуссия.
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