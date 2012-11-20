Администрацию Владивостока оштрафовали за свалку мусора на 30 тысяч рублей

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября, ZRPRESS. Во Владивостоке курортная зона на побережье Амурского залива является особо охраняемой природной территорией федерального значения.

Проводя рейдовые мероприятия, 1 июня 2012 года сотрудники Росприроднадзора обнаружили несанкционированную свалку отходов на земельном участке, находящемся неподалеку от Марфо-Мариинской обители (женского монастыря). Эта территория входит в курортную зону г. Владивостока на побережье Амурского залива, являющуюся особо охраняемой природной территорией федерального значения.

6 июля 2012 года Управлением было вынесено постановление о назначении административного наказания, которым на администрацию г. Владивостока был наложен административный штраф в размере 30000 руб.

Не согласившись с вынесенным постановлением, администрация обратилась в арбитражный суд с настоящим иском. Арбитражный суд Приморского края решением от 29 августа 2012 года отказал в признании незаконным постановления Росприроднадзора о привлечении к административной ответственности. Администрация г. Владивостока обжаловала решение суда первой инстанции в Пятом арбитражном апелляционном суде, однако в удовлетворении требований также было отказано, сообщила ZRPRESS Марина Кратанчук, главный специалист по связям с общественностью и СМИ Пятого арбитражного апелляционного суда.