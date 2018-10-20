Экс-мэр Владивостока высказал свое отношение к происходящим в столице края политическим событиям

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев опубликовал очередной пост в социальных сетях. На этот раз он высказал свое отношение к политическим процессам, которые происходят в городе:

«К теме возвращения прямых выборов глав муниципалитетов. Глава города должен избираться населением, а не депутатами - это факт. И не потому что, только тогда у мэра будут все необходимые полномочия, а потому что, когда своими голосами его поддержит население, он будет чувствовать весь груз ответственности».