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"Глава города должен избираться населением, а не депутатами - это факт"
20 Октября 2018, 08:58 | Владивосток
Экс-мэр Владивостока высказал свое отношение к происходящим в столице края политическим событиям
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев опубликовал очередной пост в социальных сетях. На этот раз он высказал свое отношение к политическим процессам, которые происходят в городе:
«К теме возвращения прямых выборов глав муниципалитетов. Глава города должен избираться населением, а не депутатами - это факт. И не потому что, только тогда у мэра будут все необходимые полномочия, а потому что, когда своими голосами его поддержит население, он будет чувствовать весь груз ответственности».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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