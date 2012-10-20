Единороссы определились с председателем Думы Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября, ZRPRESS. Делегаты XXIII партконференции Приморского регионального отделения «Единой России» подвели итоги выборов, прошедших 14 октября, и избрали своим кандидатом на должность председателя Думы Владивостока главного врача роддома №3 Елену НОВИЦКУЮ, которую считают протеже мэра города Игоря ПУШКАРЕВА.

«На конференции зарегистрированы 185 делегатов. Кворум имеется. Можем приступать к работе», - объявила и.о. председателя регионального отделения «Единой России» Людмила ТАЛАБАЕВА.

В президиум поднялись четыре человека, представляющих четыре основные политические группировки в партии власти. Место за столом заняли: губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, мэр Владивостока Игорь Пушкарев, и.о. секретаря регионального Политсовета Людмила Талабаева, фигуру которой ассоциируют с известным приморским бизнесменом Русланом КОНДРАТОВЫМ и Юрий ПОПОВ, считающийся близким к экс-губернатору Сергею ДАРЬКИНУ.

Но при утверждении состава президиума депутат ЗС ПК Галуст АХОЯН предложил еще и председателя ЗС ПК Виктора ГООРЧАКОВА. На пять фигур организаторы явно не рассчитывали. Виктор Васильевич поднялся на трибуну, но для него не нашлось свободного стула. Возникла неловкая пауза.

«Я могу уступить свое место», - попыталась разрядить обстановку Людмила Талабаева.

«Мне и там, в зале, было хорошо», - заметил Виктор Горчаков.

«Садитесь сюда», - уступил место Юрий Попов.

Виктор Горчаков сел и спросил: «А вы как же?»

«А я постою», - под смех зала ответил Юрий Попов.

Впрочем, стоять ему не пришлось. Из-за кулис вынесли для него табуретку, появление которой вновь вызвало в зале смех.

«Я бы хотел поздравить всех нас с победой. За очень короткий срок, за полгода, нам удалось вернуть доверие избирателей. Мы получили результат в два раза лучше, чем в декабре 2011 года. Нам удалось пробудить интерес простых людей, которые раньше не интересовались политической работой. Новый подход отличается от прежних тем, то людям были предложены конкретные проекты по улучшению жизни. Эти проекты прошли обсуждение среди горожан. Наша задача – не потерять это доверие. Третья причина нашей победы в том, что мы выступили единым фронтом – краевая и городская власть. И я хочу еще раз заявить, что все те проекты, которые анонсировались, мы будем реализовывать. Нам очень важно не потерять динамику. Все те, яркие личности, мы пригласим на работу в краевую или городскую администрацию, в молодежное правительство, в экспертных советах. На следующей неделе последуют первые назначения», - выступил губернатор Приморья Владимир Миклушевский, которому дали первое слово.

Следующей выступила руководитель приморских единороссов.

«Впечатляет наш результат не только во Владивостоке, но и в других Приморских городах», - отметила в своем выступлении перед депутатами Людмила Талабаева: «Причина очевидна. Наша партия ответила ожиданиям общества на обновление и открытость. Протестное голосование на прошлых выборах было не против партии, а против закрытости и внутрипартийной борьбы. Предложенный губернатором Миклушевским «Гражданский референдум» позволил выявить новых молодых энергичных людей. Да, не все они стали депутатами. Но мы всех запомнили, и они будут задействованы. Наши оппоненты не смогли противопоставить что-то новое. Они пошли старым путем: критикой, порой очернительством. Мы не пошли на телевидение и не стали вступать в теледебаты с нашими противниками. Мы пошли к людям, встречались с ними во дворах домов. Не звали своих сторонников. И вели со всеми откровенный разговор. Нельзя работать с людьми от выборов до выборов. Надо работать с ними постоянно», - подчеркнула Людмила Талабаева.

Слово для предложения кандидатур на должность спикера Гордумы было предоставлено Юрию Попову, который сообщил, что в список внесены два человека: Михаил ВЕСЕЛОВ и Елена НОВИЦКАЯ.

«Другие предложения будут?» - обратилась к залу Людмила Талабаева.

Других предложений от дисциплинированных единороссов не последовало.

«Нужно продолжить курс на обновление, на привлечение новых лиц, поэтому я прошу поддержать кандидатуру Елены Новицкой», - высказался глава края Владимир Миклушевский.

Поясним, Михаил Веселов является одним из старейших членов Приморского регионального отделения «Единой России», давно входит в ее руководящие органы и одно время даже возглавлял региональное отделение.

«Я бы хотел поблагодарить губернатора. Это, пожалуй, первый за последние двадцать лет, случай, когда «край» и «город» выступили на выборах так слаженно. Очень важно, чтобы слаженная работа была у нас и с Думой. Я прошу поддержать Елену Валерьевну Новицкую. Мне с ней будет комфортно работать… Только наша слаженная работа позволит выполнить те обещания, которые мы дали людям во время выборов. Для меня это очень важно. Если вы мне доверяете, то я прошу поддержать кандидатуру Елены Новицкой», - заявил Игорь Пушкарев.

К трибуне вышел Михаил Веселов: «…Куда партия нас направит, там мы и будем работать…»

Депутаты попросили, чтобы выступила и второй претендент – Елена Новицкая.

«Ну, нет ее здесь», - раздраженно бросила Людмила Талабаева.

«У нее очень важное дело и утром она улетела», - постарался смягчить ситуацию Игорь Пушкарев.

«А она сама потом не откажется, она-то сама согласна?» - раздался вопрос из зала.

«Она согласна и не откажется», - заверил Игорь Пушкарев.

После перерыва на голосование счетная комиссия огласила результаты. Подавляющее большинство делегатов конференции вняли призыву губернатора и мэра и поддержали кандидатуру Елены Новицкой, которая из 182 набрала 115 голосов. Михаила Веселова поддержали 64 делегата. Три бюллетеня были признаны недействительными.

Таким образом, можно считать, что спикер Думы Владивостока определен. Единороссы имеют в представительном органе власти краевого центра Приморья квалифицированное большинство и представители других партий не смогут им помешать избрать своего кандидата, даже если бы все остальные депутаты объединились. Елена Новицкая может принимать поздравления с должностью председателя Думы Владивостока.

Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог".