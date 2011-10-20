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Главный контролер страны Сергей Степашин проверил стройки саммита АТЭС во Владивостоке с вертолета
Владивосток посетил Председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин. Визит нельзя назвать неожиданным, поскольку главного контролера страны ждали уже давно. Главным объектом его внимания стали стройки саммита АТЭС. Напомним, что в Приморье Сергей Степашин не был без малого год.
Сначала он ознакомился с ходом реконструкции международного аэропорта Владивосток. Руководство компании-генподрядчика доложило Степашину, что каркас авиатерминала, монтаж фасада здания уже выполнены на 95 процентов. На всех этажах идет внутренняя отделка и монтаж механических, электрических и телекоммуникационных систем. Строительство терминала будет завершено в установленные сроки - в конце октября.
Кроме того известно, что Сергей Степашин облетел на вертолете строящийся микрорайон "Снеговая падь". Напомним, что численность населения нового микрорайона составит 28 тысяч человек, а в перспективе - более 60 тысяч жителей.
Как сообщают информагентства, при посещении комплекса очистных сооружений Центрального планировочного района губернатор Сергей Дарькин доложил, что "при их строительстве были максимально использованы передовые российские технологии, и наши очистные сооружения соответствуют международным стандартам, а в чем-то даже превосходят их". Готовность очистных сооружений составляет более 80 процентов. Из 84 километров сетей осталось проложить еще 21 километр. На полную мощность очистные сооружения города будут запущены к концу 2011 года, и к ним будет подключен микрорайон "Снеговая падь".
А на Русском Сергей Степашин осмотрел корпуса ДВФУ и вантовый мост, который соединит остров с материком. Сооружение дорожного полотна моста ведется с учетом сложных климатических особенностей Приморья. Впервые на Дальнем Востоке здесь применены модифицированные полимерно-битумные вяжущие для сооружения дорожного полотна, благодаря чему ему не страшны большие температурные перепады, и срок эксплуатации существенно увеличивается.
Степашин отметил, что бюджетные средства используются целенаправленно, однако до сих пор не ясно, кто будет содержать объекты саммита после его проведения - речь идет о более чем 180 млн руб. в год.
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