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Саммит АТЭС - 2012
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Команда губернатора Приморья подвела итоги своей работы на саммите

20 Сентября 2012, 12:04 | Владивосток

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ поздравил свою команду и всех приморцев с успешным проведением саммита. «Мы доказали наличие в нашей команде единства целей и умение эти цели достигать», - подчеркнул он на итоговом совещании в администрации края.

В прошлый вторник в администрации Приморского края прошло совещание под председательством губернатора Владимира Миклушевского, на котором присутствовал руководящий аппарат в ранге вице-губернаторов края, представители законодательного собрания и бизнеса. Цель его – окончательное подведение итогов прошедшего недавно во Владивостоке саммита АТЭС.

Принимающей стороной саммита выступала Россия, а радушным хозяином форума стало Приморье. Несколько краевых инвестиционных проектов нашли серьезную финансовую поддержку непосредственно на площадке саммита. Так, компания «Зеленые листья» подписала соглашение о сотрудничестве с дочерней компанией ВЭБа - фондом развития Дальнего Востока и Забайкальского края. Это первый высокотехнологичный проект в области сельского хозяйства в крае, который обещает поднять в крае уровень производства молока и снизить его себестоимость. По словам председателя совета директоров компании Виктора МАРЧЕНКО, строительство агрокомплекса намечено уже в следующем году. Большой интерес у участников форума вызвал проект по созданию в крае интегрированной курортной зоны «Приморье». По словам генерального директора компании ОАО «Наш дом – Приморье» Марины ЛОМАКИНОЙ, проект имеет мощный мультипликативный эффект. Он позволит привлекать в край до 10-12 миллионов туристов ежегодно и за 5 лет увеличит долю туризма в ВРП края с одного до пяти процентов.

- Успешный результат форума - это победа всех приморцев, - особо отметил губернатор. - Мы сумели показать, что способны проводить мероприятия на высоком международном уровне. Это крайне важно, так как мы хотим сделать Владивосток столицей проведения такого рода мероприятий для АТР.

Ближайшей задачей для себя и своей команды единомышленников Владимир Миклушевский видит привлечение в край частных, в том числе иностранных инвестиций.

Стоит отметить, что в рамках работы саммита Приморский край получил серьезного иностранного партнера. Между администрацией края и крупнейшим инвестиционным банком Японии, третьим по величине банком в мире - Bank of Tokyo-Mitsubishi, было подписано соглашение, инициированное японской стороной, что уже свидетельствует об интересе иностранных инвесторов к вложениям в Приморье. А уже в ближайшее время губернатор Приморского края совместно с представителями приморских деловых кругов намерен совершить поездку в Гонконг. Она была запланирована после встречи Владимира Миклушевского на площадке форума с министром финансов Гонконга, который отметил высокий интерес бизнесменов своей страны к Приморскому краю.

«Сейчас нам надо закрепить достигнутые успехи и максимально продвинуть их в экономику, - считает губернатор. И первое, что предлагается сделать уже до конца сентября, - это создать в крае экспертный совет по привлечению инвестиций. Эта задача возложена на первого вице-губернатора Приморского края Сергея СИДОРОВА, который со стороны администрации края курировал подготовку проведения саммита АТЭС и получил от губернатора высокую оценку своей работы.

Владимир Миклушевский также считает необходимым создание в ближайшем будущем в крае собственного агентства по привлечению инвестиций.

- Мы не изобретаем велосипед, а используем форматы, которые существуют и за рубежом, и в Российской Федерации, - сказал он. - Российский фонд прямых инвестиций готов оказать нам методологическую поддержку. Агентство по привлечению инвестиций должно стать проводником между потенциальным инвестором и административными органами края.

Следующей ключевой задачей, которую намечено решить уже в этом году, должно стать снижение административных барьеров.

- Мы много говорим об этом, но пока мало что делаем, - считает губернатор. - Я просил президента подключить к этой работе Агентство стратегических инициатив, предложив сделать Приморский край пилотным регионом. Тогда мы сможем серьезным образом продвинуться в сфере развития малого и среднего предпринимательства, что может дать быстрый прирост ВРП. Я буду лично курировать это направление. Привлекая инвестиции, мы создаем рабочие места, повышаем налогооблагаемую базу, и как следствие, можем серьезно развивать социальную сферу. Мы хотим добиться, чтобы край стал комфортным для проживания, и ведения бизнеса, чтобы люди стремились сюда, что является вполне достижимой задачей.

Надежда ВОРОНЦОВА, «Золотой Рог».

Автор: Надежда Воронцова
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