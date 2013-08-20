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Глава Владивостока распорядился начать проектирование дороги вдоль Амурского залива

20 Августа 2013, 16:22 | Владивосток

Глава Владивостока Игорь Пушкарёв после первого выездного совещания по строительству кольцевой дороги вдоль Амурского залива поручил специалистам приступать к проектированию важнейшей для города трассы.

Вскоре было подготовлено техническое задание для проектировщиков и уже объявлен аукцион на разработку обоснования инвестиций в строительство автомобильной дороги вдоль Амурского залива, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Цель - проработать несколько вариантов строительства трассы с расчётом стоимости каждого по укрупнённым показателям, получить технические условия на переустройство инженерных коммуникаций, оценить затраты на перенос сооружений и инженерных сетей, разработать варианты прохождения трассы с учетом возведения мостов и транспортных развязок с максимальным использованием существующей улично-дорожной сети города.

Согласно концепции, новая магистраль пройдёт от низководного моста на Седанке вдоль побережья Амурского залива и выйдет в район Токаревского маяка, а в перспективе, благодаря строительству мостов, соединится с улично-дорожной сетью острова Русский.

Необходимость строительства ВКАДа глава города Игорь Пушкарёв уже несколько месяцев обсуждает с владивостокцами. Больше 100 тысяч горожан отдали свои голоса за строительство этой дороги. По мнению мэра и жителей, новая магистраль даст мощный толчок к дальнейшему развитию Владивостока.

«ВКАД разгрузит основные городские дороги, обеспечит транзитное движение большегрузного транспорта в торговый порт, это жизненно важная для Владивостока дорога», - отмечает мэр.

Готова поддерживать строительство ВКАДа и федеральная власть. Глава Владивостока Игорь Пушкарёв встречался в Москве с заместителем председателя Государственной Думы РФ Сергеем Неверовым, который оценил народную поддержку этого проекта и подтвердил, что федеральные власти «готовы поддерживать те направления, за которые высказываются люди и готовы обсуждать и с руководством региона, и с руководством города Владивостока ту поддержку, которую на федеральном уровне необходимо обеспечить».

Уже сейчас специалисты предполагают, что строительство новой автодороги пройдёт в три основных этапа: первый – от Второй Речки до мыса Кунгасного, второй от Кунгасного до Токарёвского маяка и третий – от Второй Речки до низководного моста на Седанке.

Фото с сайта администрации Владивостока.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: дороги  Игорь Пушкарев  Амурский залив  ВКАД 



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