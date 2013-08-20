Вокруг борьбы за кресло главы Владивостока не утихают судебные баталии

Выборы главы Владивостока-2013 чем дальше, тем больше походят на кампанию пяти- или девятилетней давности. Если первые недели избирательной кампании еще внушали оптимизм, связанный с упрощением партийного законодательства и энтузиазмом со стороны партий, то по мере приближения 8 сентября становится ясно: как и раньше, последней инстанцией на выборах во Владивостоке остается судья.

Волна судебных исков, поднявшаяся после того, как завершился этап выдвижения и регистрации, на минувшей неделе не стихла. Продолжает бороться за свое право быть избранным Николай МАРКОВЦЕВ, который на неделе подал апелляционную жалобу на решение суда Ленинского района Владивостока, аннулировавшего его регистрацию. Причем сделал это оппозиционер, не дожидаясь получения на руки текста судебного вердикта о своем снятии с выборов: за документом яблочнику сказали прийти за несколько часов до истечения срока подачи апелляции и он мог просто не успеть отправить нужные бумаги. Однако по состоянию на 18 августа какой-либо информации на сайтах краевого и районных судов во Владивостоке о времени рассмотрения жалобы Марковцева не было.

Более агрессивно повел себя постоянный участник выборов во Владивостоке Владимир ГИЛЬГЕНБЕРГ. После того, как все тот же Ленинский суд отменил регистрацию политика под предлогом несоответствия его декларации о доходах установленному федеральным законом образцу, Гильгенберг проверил аналогичные документы у других участников предвыборного заплыва. Оказалось, что подавляющее большинство из них заполняло декларацию по той же форме, что и представитель «Союза горожан», установленной краевым Избирательным кодексом. В умах политически озабоченных владивостокцев сразу же ожил призрак банковской платежки образца 2008 года, которая тогда стоила места в бюллетене многим – но, кстати, не Владимиру Гильгенбергу…

Тем временем в пятницу, 16 августа, политик перешел в «контрнаступление» и подкинул работы судьям, подав иск с требованием на том же основании отменить регистрацию не только своего обидчика Александра ЮРТАЕВА (именно он ходатайствовал о снятии Марковцева и Гильгенберга. - Прим. автора), но и действующего главы города Игоря ПУШКАРЕВА. По закону, у суда есть пять рабочих дней на рассмотрение жалобы, таким образом, к концу текущей недели предвыборные суды во Владивостоке должны завершиться.

Ожидается, что в начале недели будет поставлена точка и в вопросе об участии в выборах единственного самовыдвиженца, донесшего подписи в свою поддержку до дверей горизбиркома, – Юрия АРСЕНТЬЕВА. Беспартийный, но, как говорят, весьма ресурсный кандидат в суде настаивает на том, что подавляющее большинство его подписных листов действительно, а избирательная комиссия, в свою очередь, при отказе в регистрации нарушила ряд процедурных моментов.

Пожалуй, единственным исключением из правила пока является отсутствие скандалов и судов вокруг Виктора ЧЕРЕПКОВА, без проблем зарегистрированного кандидатом. Впрочем, подать заявление с требованием снять Черепкова с выборов любой из его оппонентов может до конца месяца. А учитывая практику предыдущих избирательных кампаний, ожидать «пополнения» в списке кандидатов вряд ли стоит. Горизбирком, кстати, пока не торопится утверждать текст бюллетеня - это будет сделано лишь тогда, когда свое веское слово скажут судьи. Пока же в списке по-прежнему девять человек, большинство из которых участвует в гонке за пост мэра не впервые. И пока ярые оппозиционеры тратят время на переписку с судами, эти участники с разной степенью активности ведут агитацию за себя, любимых.

Андрей СЕРОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.