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Виктору Ишаеву и Владимиру Миклушевскому открыли "зеленый коридор"
ВЛАДИВОСТОК, 6 августа, ZRPRESS. Министр по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ в рамках рабочей поездки в Приморский край посетил новый аэровокзальный комплекс. В рабочей поездке Виктора Ишаева сопровождают губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и руководители контролирующих и правоохранительных структур края.
По словам генерального директора Международного аэропорта Владивосток Максима ЧЕТВЕРИКОВА, постепенный перевод рейсов в новый аэрокомплекс начал осуществляться с 23 июля.
С 1 августа новый аэрокомплекс принимает все внутренние рейсы, а это около 25-30 рейсов в сутки. Только за прошлую неделю новый аэропорт принял 137 тысяч пассажиров. А уже с 15 августа аэропорт сможет принимать и международные рейсы.
Виктору Ишаеву и Владимиру Миклушевскому предложили пройти по пути, который после прилета проходят пассажиры. Они посетили линию пассажирского контроля, «зеленый коридор», зал выдачи багажа. Как пояснили сотрудники аэропорта, вся система контроля оснащена современным техническим оборудованием.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока, полномочный представитель Президента РФ в ДФО отметил хорошие темпы работ. «Все сделано нормально, для людей. Со временем шероховатости уйдут, а все что останется – превосходно», - подчеркнул Виктор Ишаев.
Далее Виктор Ишаев и Владимир Миклушевский ознакомились с системой контроля безопасности нового аэропорта, а также осмотрели отделение линейной полиции, которое расположено в здании нового аэрокомплекса.
После осмотра аэропорта губернатор и полпред вылетели вместе в пункт пропуска Краскино.
«Золотой Рог».
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