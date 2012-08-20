www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.16 р. 100 JPY: 58.75 р.
EUR: 77.68 р. 10 CNY: 96.48 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Виктору Ишаеву и Владимиру Миклушевскому открыли "зеленый коридор"

20 Августа 2012, 13:45 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 6 августа, ZRPRESS. Министр по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ в рамках рабочей поездки в Приморский край посетил новый аэровокзальный комплекс. В рабочей поездке Виктора Ишаева сопровождают губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и руководители контролирующих и правоохранительных структур края.

По словам генерального директора Международного аэропорта Владивосток Максима ЧЕТВЕРИКОВА, постепенный перевод рейсов в новый аэрокомплекс начал осуществляться с 23 июля.

С 1 августа новый аэрокомплекс принимает все внутренние рейсы, а это около 25-30 рейсов в сутки. Только за прошлую неделю новый аэропорт принял 137 тысяч пассажиров. А уже с 15 августа аэропорт сможет принимать и международные рейсы.

Виктору Ишаеву и Владимиру Миклушевскому предложили пройти по пути, который после прилета проходят пассажиры. Они посетили линию пассажирского контроля, «зеленый коридор», зал выдачи багажа. Как пояснили сотрудники аэропорта, вся система контроля оснащена современным техническим оборудованием.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока, полномочный представитель Президента РФ в ДФО отметил хорошие темпы работ. «Все сделано нормально, для людей. Со временем шероховатости уйдут, а все что останется – превосходно», - подчеркнул Виктор Ишаев.

Далее Виктор Ишаев и Владимир Миклушевский ознакомились с системой контроля безопасности нового аэропорта, а также осмотрели отделение линейной полиции, которое расположено в здании нового аэрокомплекса.

После осмотра аэропорта губернатор и полпред вылетели вместе в пункт пропуска Краскино.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru