Генеральный консул КНДР покидает Приморский край

Замглавы администрации города Владивостока Алексей Литвинов провел протокольную встречу с генеральным консулом КНДР в городе Находка Сим Гук Рёном по случаю окончания его дипломатической миссии в Приморском крае.

Во встрече участвовали начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Владимир Сапрыкин и советник главы города Владимир Захаров. Корейскую сторону представлял также вице-консул генерального консульства КНДР в Находке Пак Ен Хун.

Консульство КНДР традиционно размещается в Находке еще с той поры, когда Владивосток был закрыт для посещения и приема иностранных граждан, однако значительную часть своей работы дипломаты из этой страны ведут именно в столице Приморья. Поэтому в настоящее время, как отмечалось в ходе встречи, изыскивается возможность для перевода генерального консульства КНДР во Владивосток.

Сим Гук Рён по праву считается "тяжеловесом" консульского корпуса Приморья - ведь он проработал на своем посту ровно пять лет - больше, чем любой его коллега из других стран. Он внес большой вклад в активизацию сотрудничества городов КНДР с Владивостоком, способствовал заключению в 2009 году договора о побратимских отношениях Вонсана и столицы Приморья.

Одним из примеров развития добрососедских отношений является продолжающийся уже несколько лет обмен детскими делегациями. Уже завтра в Вонсан для отдыха в международном детском лагере отправляется большая группа школьников из Владивостока, а в конце июля участниками смены ВДЦ "Океан" станут ребята из КНДР.

"Работа в Приморском крае, - отметил Сим Гук Рён, - была очень интересной и насыщенной. Именно в ходе моей пятилетней работы здесь я увидел, какими бурными темпами развивается Владивосток, который после саммита АТЭС-2012 года имеет все шансы стать "лицом Востока".