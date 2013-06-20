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Думе Владивостока – 12 лет
Новейшая история Думы города Владивостока берет начало 21 июня 2001 года, когда состоялось первое заседание представительного органа местного самоуправления. С этой датой депутатов поздравили председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков, вице- губернатор Приморского края Александр Лось, глава города Владивостока Игорь Пушкарев.
Перед открытием очередного заседания Думы города Владивостока председатель Елена Новицкая, отметила, что 12 лет со дня образования Думы – не юбилей, но – повод подвести некоторые итоги. «За эти годы каждый из созывов внес свой вклад в развитие краевого центра. Принимая в ноябре 2012 года эстафету первых трех созывов, мы понимали: стоящие перед нами задачи отличаются от тех, которые решали наши предшественники.
Четвертый созыв Думы города Владивостока приступил к работе 2 ноября 2012 года. Основным документом, который приняла Дума, был городской бюджет на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. Впервые Дума принимала бюджет на три года, это обстоятельство потребовало от нас нового, перспективного осмысления городских доходов и расходов. В дальнейшем Думой был принят ряд правовых актов, касающихся эффективного использования муниципального имущества, поддержания надлежащего санитарного состояния городских территорий, строительства и реконструкции детских садов, деятельности управляющих компаний.
С первого дня нашей работы мы поставили перед собой задачу - сделать деятельность представительного органа максимально открытой для горожан. В нашу практику вошло регулярное проведение «круглых столов» по актуальным вопросам городской жизни. Итоги обсуждений становятся основой для дальнейшей работы депутатов в избранном направлении, обращений в адрес Губернатора и Законодательного Собрания Приморского края.
Нашему депутатскому корпусу выпала уникальная задача – в динамично меняющейся обстановке постоянно работать на опережение. Как положительный факт необходимо отметить тесное, плодотворное взаимодействие Думы с администрацией города Владивостока и с главой города Игорем Сергеевичем Пушкаревым. Уверена, так будет и дальше», - подчеркнула Елена Новицкая.
В приветственном слове председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков пожелал депутатам успешной совместной работы на благо жителей Владивостока и Приморского края. Он отметил, что в Приморском крае Владивосток – это ключевое место, где сосредоточены основные ресурсы: интеллектуальные, промышленные, финансовые, транспортные. Поэтому от того, как будет развиваться Владивосток, во многом зависит и развитие края в целом. Виктор Горчаков выразил надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие между краевым Законодательным Собранием и Думой Владивостока по решению общих для края и города задач.
Вице-губернатор Приморского края Александр Лось от имени Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского поздравил депутатов. Он отметил, что за прошедшие годы Думой Владивостока много сделано для развития города и улучшения качества жизни его жителей. Впереди предстоит большая работа в области благоустройства, жилищного строительства и в других сферах экономики города, направленная на то, чтобы Владивосток стал одним из самых комфортных городов России.
Глава города Владивостока Игорь Пушкарев в своем выступлении перед депутатами подчеркнул важнейшую роль Думы Владивостока в жизни города. Он отметил, что стало доброй традицией своевременное принятие бюджета, его корректировки, что, позволяет максимально использовать возможности, которые дают краевые и федеральные программы. Игорь Пушкарев выразил уверенность, что в результате совместной, слаженной работы представительного и исполнительного органов местного самоуправления город будет динамично и успешно развиваться.
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