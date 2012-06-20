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На политическом поле Приморского края появляются новые движения
В Приморье проведенным 12 июня митингом заявила о себе ячейка Всероссийского движения «Суть времени», которая намерена объединить вокруг себя все «левые» силы, включая КПРФ. В первую очередь, против несистемной оппозиции, которая с декабря прошлого года проводит в Москве массовые акции протеста.
- Что мы празднуем 12 июня? Развал Союза был организован предательской частью номенклатуры и криминальными элементами, которые захватили власть в результате перестройки, - возмущается координатор приморской ячейки Всероссийского движения «Суть времени» Николай САВИН. В сквере им. Лазо собрались примерно десяток молодых ребят в красных куртках с надписью на спине «СССР 2.0» и около пятидесяти людей пенсионного возраста. Собравшиеся держали лозунги «За прямую демократию!», «Нет вступлению в ВТО!», «За историческую правду!».
Впрочем, выступающие критиковали власть вскользь, причем без имен. Зато они подробно клеймили позором, называя поименно, оппозиционеров, возглавивших митинги, которые с декабря 2011 года сотрясают Москву.
Досье "ЗР"
Основал движение «Суть времени» известный публицист Сергей КУРГИНЯН. С 19 июля 2010 года на Пятом телеканале стала выходить одноименная телепередача, на которой происходили обсуждения исторических событий и персоналий в форме судебного заседания. После окончания передачи Кургинян начал цикл авторских интернет-передач «Суть времени» в формате лекции, где изложил свои взгляды на причины распада СССР. На базе передачи был создан виртуальный клуб «Суть времени». В настоящее время «Суть времени» активно создает свои филиалы по стране. На сегодняшний день она насчитывает в своих рядах около 3 тыс. активистов.
Тем временем, северные корейцы в своих отношениях с Россией сменили ориентацию с КПРФ на ЛДПР. Такой вывод можно сделать по итогам визита на Дальний Восток северокорейской делегации, которую возглавил заведующий отделом международных отношений Трудовой партии Кореи Ан ХЕН МИН.
Делегация встретилась с руководством краевого отделения ЛДПР. Стороны обменялись памятными подарками и договорились развивать сотрудничество. Так, уже осенью 2012 года, ориентировочно после выборов в думу Владивостока, приморские либерал-демократы посетят Пхеньян. Примерно в это же время КНДР готова принять дальневосточных спортсменов, которые смогут в течение двух недель провести тренировки и соревнования со своими корейскими сверстниками.
Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог".
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