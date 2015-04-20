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Закон о Свободном порте Владивостока одобрен на высшем уровне власти
Концепцию закона о Свободном порте Владивостока одобрило Государственно-правовое управление Президента РФ. Об этом 18 апреля стало известно в ходе совещания, в котором принял участие Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сообщил, что на этой неделе Государственно-правовое управление Президента РФ дало официальное заключение о поддержке закона о Свободном порте в представленном виде, что в значительной степени повышает вероятность его скорого принятия.
«Это очень важное с точки зрения принятия закона событие. Принципиальную концепцию закона поддержало ГПУ Президента РФ. По мнению управления, закон должен быть принят в том виде, в котором есть сейчас. Есть ряд замечаний не концептуального характера. Это нормально для законотворческого процесса, и мы обязательно учтем и отработаем все детали. Президент России Владимир Путин также обратил особое внимание на то, что закон должен быть принят в весеннюю сессию Государственной Думы», – сообщил он.
Глава Приморья Владимир Миклушевский подчеркнул, что документ такого высокого качества создан потому, что в нем учтены мнения всех заинтересованных сторон.
«В обсуждении законопроекта принимали участие самые разные группы общественности. Прежде всего, это, конечно, представители бизнес-среды. Активно в обсуждениях принимал участие и Общероссийский Народный Фронт. Безусловно, привлечены были и главы администраций тех муниципалитетов, которые войдут в зону Свободного порта. Мы постарались совместить в законопроекте все мнения. И, на мой взгляд, нам это удалось», – заявил губернатор.
По мнению Владимира Миклушевского, законопроект удалось сделать гибким и легко администрируемым.
«Возможно, его правоприменение выявит какие-то противорчения, но мы в дальнейшем сможем их устранять – вносить изменения в закон уже по мере его реализации. Плохое администрирование законов создает риски для бизнеса, вызывает вопросы у правоохранительных органов. На мой взгляд, нам удалось преодолеть эти противоречия и создать понятный для всех документ», – подчеркнул глава региона.
Напомним, предложение предоставить Владивостоку статус Свободного порта с привлекательным, облегченным таможенным режимом было озвучено Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию в декабре 2014 года.
Как заявил полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев, Cвободный порт Владивостока намерены исключить из таможенного пространства страны и создать здесь отдельный таможенный режим. Полпред подчеркнул, что он должен стать более конкурентоспособным и удобным.
Помимо этого, отметил губернатор края Владимир Миклушевский, статус открытого порта необходим и для развития всего Приморья.
«Мы являемся воротами для входа товаров на территорию Российской Федерации, транзитными воротами для поставки грузов в Северо-восточные провинции Китая. Логистика и транспорт имеют очень важное значение для развитий экономики Приморья, Дальнего Востока и всей России», – подчеркнул Владимир Миклушевский.
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