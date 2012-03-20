Земляки губернатора Приморья оказали ему кредит доверия

Депутаты Законодательного собрания Приморского края 16 марта утвердили Владимира МИКЛУШЕВСКОГО губернатором Приморья. Главной задачей новый руководитель исполнительной власти края назвал борьбу с коррупцией и криминалом. Нужно ждать передела сфер влияния и собственности, сделали вывод наблюдатели.

Напомним, Сергей Дарькин, руководивший Приморским краем с лета 2001 года, подал 28 февраля 2012 года в добровольно-принудительную отставку. Президент Дмитрий Медведев 10 марта предложил ЗС ПК утвердить на должности губернатора ректора Дальневосточного федерального университета Владимира Миклушевского.

Приморские парламентарии приняли решение рассмотреть кандидатуру президента на своей внеочередной сессии 16 марта. В назначенное время на заседание из 40 депутатов прибыли 38 человек.

Владимир Миклушевский вошел в зал в сопровождении высокопоставленных чиновников. На сессию прибыли сенаторы от Приморья Вячеслав ФЕТИСОВ и Владимир КИКОТЬ, заместитель председателя комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Ростислав ГОЛЬДШТЕЙН, заместитель генпрокурора в ДФО Юрий ГУЛЯГИН.

Полпред в ДФО Виктор ИШАЕВ призвал депутатов поддержать кандидатуру президента.

– Я всю жизнь живу и работаю на территории Дальнего Востока и мне очень важно, как развиваются все субъекты. Немало сделано на территории Приморья, и хочется, чтобы вся работа, которая оценивается в виде валового продукта, отражалось на жизни людей. Есть регионы, где валовой продукт зашкаливает, например Сахалин, но не сказать, что люди там живут хорошо. Вопросы уровня жизни ставятся на более высокую планку, чем общие экономические показатели. Если говорить о показателях, то ниже бюджетная обеспеченность только в ЕАО. Приморский край здесь на предпоследнем месте. Здесь нам нужно серьезно работать. У нас есть программа развития Забайкалья и Дальнего Востока, согласно которой до 2015 года в Приморье поступит 3,3 трлн рублей, а до 2025 года – около 9 трлн рублей. Территория Приморья, являясь лицом, фасадом России в АТР, должна развиваться и повышать уровень жизни населения. Мы сможем выйти на уровень Японии по показателям. Мы сегодня работаем на 20% больше, чем вся Россия и живем на 30% хуже, чем вся страна. Прошу предложение президента поддержать и сплотиться в решении проблем региона. Я помогал и буду помогать губернатору, как и всем территориям Дальнего Востока, – сказал Виктор Ишаев.

Однако коммунисты, напротив, предложили голосовать против кандидатуры Владимира Миклушевского, чтобы приморцы могли сами избрать себе губернатора на прямых выборах по новому закону, который, как ожидается, будет принят в середине апреля.

– Мы поддерживаем тезис о борьбе с коррупцией, и партия готова оказать поддержку в этом Владимиру Владимировичу. Но кандидатура Миклушевского нам еще не известна, мы не знаем его деловых качеств. И наша фракция не может довериться мнению президента, – заявил член фракции КПРФ в ЗС ПК Павел АШИХМИН.

Владимир Миклушевский, выступая перед собравшимися, сообщил, что в числе первоочередных задач он видит повышение доверия населения к власти, общественный контроль за принятием решений, развитие социальной инфраструктуры. Подготовка к саммиту АТЭС обеспечила Приморью хорошие стартовые позиции, на основе которых необходимо продолжать развитие транспортной инфраструктуры, привлекать внутренние частные инвестиции, заявил Владимир Миклушевский.

В итоге 34 депутата проголосовали «за» из 38 прибывших на заседание. Хотя для победы ему хватило бы 21 голоса. Однако четверо проголосовали «против». Голосование было тайное, но коммунисты не скрывали своего отношения. Стоит отметить, что фракция КПРФ насчитывает в ЗС ПК девять человек.

– Думаю, дело в том, что некоторые члены нашей фракции ориентировались при принятии решения на мнение первого секретаря крайкома Владимира ГРИШУКОВА, который резко выступил против (поддержки Владимира Миклушевского. – Прим. «ЗР».), другие депутаты сориентировались на мнение лидера КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА, который встречался с Владимиром Миклушевским в Москве, – пояснил неоднозначную позицию своих однопартийцев член фракции КПРФ Владимир БЕСПАЛОВ.

После оглашения результатов голосования еще раз выступил Владимир Миклушевский. Он пообещал сделать все, чтобы жизнь приморцев с каждым днем становилась лучше, или, как он выразился на инаугурации «сделать чуточку счастливее». Сама инаугурация – приведение к присяге нового губернатора - состоялась через несколько часов в театре им. Горького. Большой зал заседаний администрации сегодня в ремонте, как и многие объекты краевого центра перед саммитом. В предпусковой стадии и самые крупные стройки. И новому губернатору, вся процедура назначения которого была сжата до двух недель, времени на вхождение в приморские дела попросту не отпущено.

Как верно заметил, поздравляя Владимира Миклушевского от имени руководителей муниципальных образований Приморского края, глава Артемовского городского округа Владимир НОВИКОВ, «чтобы не только приморцы, но и чайки были немного счастливее, нам с вами надо много работать», и подарил пейзаж бухты Золотой Рог, очевидно, намекая на экологию городской среды. На это поклялся новый губернатор, положив руку на Устав Приморского края: «Дорогие земляки, вы оказали мне кредит доверия. И этот кредит я отработаю. Мой рабочий кабинет должен быть среди вас. Моя работа будет среди людей»…

После инаугурации Владимир Миклушевский пообщался с журналистами, сообщив, что намерен начать с «доброго дела» - первыми подпишет грамоты людям, которые много сделали для нашего края. На вопросы студентов заверил, что найдет время на лекции в ДВФУ. Ну и главный вопрос – команда управленцев, по русской традиции, отложил на понедельник. «Структура станет более компактной, - сообщил он. - Вместо 10 вице-губернаторов будет 8, два из которых будут первыми. Что касается моей политики, в первую очередь я займусь экономикой».

Досье "ЗР"

Владимир Владимирович Миклушевский родился 15 сентября 1967 г. в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1990 г. с отличием окончил Московский институт стали и сплавов (ныне – Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»). В 1993 г. – аспирантуру МИСиС. Доктор технических наук. В 1993 г. поступил на работу в МИСиС на кафедру редких металлов и порошковой металлургии, где прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой. В 2004 г. Миклушевский был назначен проректором по экономике и финансам, а в апреле 2007-го – первым проректором МИСиС. В сентябре 2007 г. возглавил департамент прогнозирования и организации бюджетного процесса Министерства образования и науки России, а уже через год - заместителем министра образования и науки. 8 октября 2010 г. распоряжением председателя правительства РФ Владимир Миклушевский был утвержден ректором Дальневосточного федерального университета. 28 февраля 2012 г. Миклушевский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Владимир Миклушевский женат, есть сын.

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».