Экс-мэр Владивостока: мнение избирателей на выборах главы города никто не спрашивает

Игорь Пушкарёв: «Решение уже принято заранее»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в соцсетях:

«Несколько слов о выборах мэра Владивостока 2019. Очевидно, что процедура назначения мэра сейчас не несёт никакой интриги. Горожане не увидят ни дебатов, ни просто выступлений кандидатов, а значит, не услышат ни предложений, ни планов, ни проектов. Не смогут оценить шансы и потенциал претендентов. И даже этот технический отбор не вызывает интереса, так как решение уже принято заранее, и в зрительской аудитории нет необходимости. Хотя зрители (то есть жители Владивостока) заслуживают того, чтобы с их мнением считались».