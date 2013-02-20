Во Владивостоке Игорь Пушкарев дает офицерский бал

Военнослужащие отметят свой профессиональный праздник в лучших традициях 19-го века.

Завтра, 21 февраля, глава города Игорь Пушкарев откроет во Владивостоке офицерский бал. Это красивое мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества, проходит в приморской столице уже второй год подряд.

В этом году на бал приглашены порядка двухсот семидесяти гостей – в основном, военнослужащие с супругами. В качестве почетного гостя мероприятие посетит руководитель "Фонда Ея Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны" Ольга Куликовская-Романова, собщает пресс-служба администрации Владивостока.

В программе вечера - концертные номера, конкуры и викторины и, конечно же, вальс.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.