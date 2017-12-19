Во Владивостоке будет свой властный тандем

Политологи весьма позитивно оценивают возможное избрание Виталия Веркеенко на пост мэра города

Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», по предварительной информации, на заседании Президиума приморского регионального отделения партии «Единая России» было принято решение о рекомендации фракции партии «Единая Россия» в Думе Владивостока поддержать кандидатуру Виталия Веркеенко в голосовании на замещение должности главы города Владивостока.

По некоторым данным, по итогам прошедших на минувшей неделе в Москве консультаций, в которых приняли участие врио губернатора Андрей Тарасенко, и.о. главы города Алексей Литвинов и Виталий Веркеенко, якобы, было принято решение о сохранении преемственности во Владивостоке в следующей конфигурации: главой Владивостока становится Виталий Веркеенко, первым заместителем главы Владивостока остаётся Алексей Литвинов, часть заместителей главы Владивостока сохраняет свои должности в обновлённой администрации. Газета «Золотой Рог» попросила известных в Приморье политологов прокомментировать вышеуказанную информацию.

Политолог Павел Наливайко считает, что возможное избрание на пост главы администрации Владивостока Виталия Веркеенко говорит прежде всего о том, что новая система выборов в городе доказывает свою эффективность. По его мнению, к власти во Владивостоке приходит не случайный человек, а известный в крае предприниматель, всеми уважаемый, который к тому же профессионал своего дела, имеющий большой опыт руководящей и организационной работы. Нет сомнений, считает Павел Наливайко, что работа Веркеенко как бизнесмена по духу будет направлена на интенсивное развитие приморской столицы. Политологу импонирует, что эта кандидатура - результат договоренностей и в какой-то степени политических компромиссов, поэтому за стабильность власти во Владивостоке можно не опасаться.

Весьма позитивно политолог оценивает и вероятность сохранения в качестве первого зама в новой администрации Алексея Литвинова и, быть может, многих других профессионалов из «старой» команды, что сохранит преемственность власти в городе, что немаловажно в плане поддержания позитивного имиджа города как территории стабильными правилами игры.

Политолог Даниил Ермилов также видит позитивный момент в возможной поддержке кандидатуры Виталия Веркеенко на пост нового градоначальника. В таком решении он видит прежде всего заслугу врио губернатора Андрея Тарасенко, который своими кадровыми решениями демонстрирует стремление стабилизировать политическую ситуацию в крае, найти понимание с местными элитами и, при этом, дать столь необходимый импульс динамичного развития территории. Избрание Веркеенко будет вполне грамотным, компромиссным и взвешенным решением, уверен политолог. Также, по мнению Даниила Ермилова, такой выбор будет иметь вполне очевидные далеко идущие последствия. Прежде всего это связано с самой личностью Виталия Веркеенко, который, имея вполне очевидную бизнес-жилку, должен дать городу толчок в развитии. Именно Веркеенко способен придать динамику становлению здесь полноценного Свободного порта.

Возможное сохранение на посту первого заместителя главы города Алексея Литвинова, по словам политолога, позволит придать новой властной конструкции вполне очевидную стабильность и преемственность. Владивосток получит свой властный тандем, который, с одной стороны, придаст развитию города динамику а, с другой - позволит, что называется, не «отрываться от земли», уверен Даниил Ермилов. «В таком тандеме заложен большой потенциал», - резюмировал политолог.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.