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Фамилия нового мэра Владивостока уже известна
Его кандидатуру поддержит фракция единороссов в гордуме города
Приморские телеграм-каналы сообщили, что сегодня вечером, 18 декабря, на заседании Президиума приморского регионального отделения партии «Единая России» якобы было принято решение о рекомендации фракции партии «Единая Россия» в Думе Владивостока поддержать кандидатуру Виталия Веркеенко в голосовании на замещение должности главы города Владивостока, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщает телеграм-канал «Эксперты Приморского края», пишет сайт «Город V», по итогам прошедших на минувшей неделе в Москве консультаций, в которых приняли участие Андрей Тарасенко, Алексей Литвинов и Виталий Веркеенко, якобы было принято решение о сохранении преемственности во Владивостоке в следующей конфигурации: главой Владивостока становится Виталий Веркеенко, первым заместителем главы Владивостока остаётся Алексей Литвинов, часть заместителей главы Владивостока сохраняет свои должности в обновлённой администрации.
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