Нелюбовь депутатов к лысым сопкам придаст Владивостоку "интересный вид"

Прошедший 7 ноября градосовет Владивостока вышел на революционные позиции в итоге обсуждения строительства 24-этажного жилого дома по Некрасовскому переулку,17. Это касается таких спорных для застройки города вопросов, как «перекрытие видов» сопок и вообще в целом высотного строительства в нем.

Практически все эксперты одобрили проект, который ранее мог бы вызвать нешуточный спор, учитывая, что часть консервативной городской общественности уже заранее, до публичного признания компанией ООО «Орлиное гнездо-2» своих намерений, в штыки восприняла возможность строительства какой-либо высотки вблизи вершины сопки.

Представитель застройщика на градосовете отметил, что для выхода на получение разрешительной документации по строительству этого дома ему осталось доделать «последние штрихи».

Однако вице-губернатор Владимир БАЛАН вынес проекту свое суровое резюме, что без решения по дороге от ул. Гоголя до ул. Комарова по «тропе Хо Ши Мина» за разрешением на строительство можно не приходить. Застройщик в принципе согласился на это суровое условие, пообещав сделать дорогу за три года. При этом он же заметил, что справедливее разделить это дорожное бремя с другим инвестором, который по-соседству собирается строить еще одно высотное жилое здание. На что было отвечено, - что поделить финансирование компания-затройщик может с кем угодно, а спрос будет непосредственно с нее. Главное, конечно, что будет содержать заключение, которое даст проекту госэкспертиза. Предоставить его на рассмотрение туда предполагается уже к декабрю, после завершения работы с теми самыми «штрихами».

Легкость, с которой градосовет одобрил эскизный проект, выполненный ООО «ДВ ПромстройНИИпроект», объясняется признанием того, что былой исторический вид сопки Орлиное Гнездо, можно сказать, уже давно испорчен, и поэтому еще одно новое здание не сделает его хуже. Наоборот, возможно, что оно окажется гармоничным в создании здесь нового городского силуэта.

Председатель думы Владивостока Елена НОВИЦКАЯ вообще высказалась, что ей не нравятся лысые. Имея в виду сопки. А один из экспертов заметил, что зданию желательно придать более интересную форму в его верхней части. Вероятно, стоит поработать и над 4-этажной парковкой на 100 машин, которую предполагается «вгнездить» в Орлиное Гнездо, - ее «горизонталь» в чем-то «созвучна» испортившим многие склоны владивостокских сопок кооперативным гаражам. Наверное, еще можно найти этому объему какое-то более оригинальное решение. По проекту еще около 100 машин предполагается располагать рядом с домом на открытых парковках.

В целом в новом доме премиум-класса будет 180 квартир. На его верхнем этаже расположатся видовая площадка и кафе. В здании будет находиться и небольшой детский сад на 50 мест, а школьникам отсюда предлагается ходить в незагруженную сегодня школу на ул. Нерчинской.

В целом было отмечено, что площадка, сформированная под строительство высотного дома, находится в зоне Ж-3 и застройщик имеет полное право на его строительство. Более того, можно построить даже выше. Кстати, последние проработки комплексной застройки этой территории предлагают на самой вершине сопки построить два особенно высоких объекта, которые смогут придать этой точке города совершенно новый, интересный вид.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.