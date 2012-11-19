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Преподавателям ДВФУ помогут построить жилье на острове Русском
За три года на острове Русском 390 кооператоров планируют построить на собственные средства в рассрочку многоквартирные дома эконом-класса, таунхаусы и индивидуальные жилые дома, сообщает пресс-служба ДВФУ.
Земельный участок и инфраструктуру для строительства обеспечит Фонд содействия развитию жилищного строительства (РЖС) при поддержке городских и краевых властей. Фонд также бесплатно предложит проекты домов. Из предложенных вариантов собрание кооператива выберет наиболее подходящие по цене и качеству, определит подрядчиков.
22 ноября очередное собрание жилищно-строительного кооператива посетит первый вице-премьер Игорь Шувалов. Он планирует обсудить с будущими собственниками жилья перспективы кооперативного движения.
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