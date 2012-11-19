Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
С начала года во Владивостоке прекращена деятельность 2050 незаконных торговых точек
По итогам рейдов, которые проходят во всех районах города и охватывают как остановки общественного транспорта, так и придомовые территории, прекращена деятельность 2043 незаконных торговых точек. На нарушителей правопорядка составлено 1572 протокола об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Среди незаконных торговых точек - лежащие на земле картонные коробки, наскоро сбитые лотки и багажники автомобилей, с которых продавцы реализуют продукты питания, бытовую химию или текстильные товары. Чаще всего условия хранения товаров не соответствует норме, у торговцев, как правило, отсутствуют необходимые лицензии, санитарные книжки и другие документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.
Новости тематики
- Капитализация ОАО "Наш дом Приморье" увеличится на 1 млрд. руб. за счет бюджета
- Земли Владивостока названы его главным богатством
- Администрация Владивостока обвиняет краевые власти во лжи
- Администрация Владивостока передала краевым властям список участков для многодетных семей с просьбой содействия
- Игорь Пушкарёв попросил ЗС ПК ускорить депутатскую проверку по вопросу выделения земли многодетным во Владивостоке
- Земельные скандалы в Приморье выявили нелепости в краевой программе
- Приморцы получат больше земли
- Закон "О земле" одобряют 70 процентов владивостокцев
- Ущерб от действий экс-чиновников мэрии Владивостока по продаже госсобственности составил 50 млн руб.
- Большие торги по продаже городских помещений назначены во Владивостоке
Новости раздела
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
- Во Владивостоке обсудят ход избирательной кампании
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Люди кипели от возмущения"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов