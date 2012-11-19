С начала года во Владивостоке прекращена деятельность 2050 незаконных торговых точек

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября, ZRPRESS.

По итогам рейдов, которые проходят во всех районах города и охватывают как остановки общественного транспорта, так и придомовые территории, прекращена деятельность 2043 незаконных торговых точек. На нарушителей правопорядка составлено 1572 протокола об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Среди незаконных торговых точек - лежащие на земле картонные коробки, наскоро сбитые лотки и багажники автомобилей, с которых продавцы реализуют продукты питания, бытовую химию или текстильные товары. Чаще всего условия хранения товаров не соответствует норме, у торговцев, как правило, отсутствуют необходимые лицензии, санитарные книжки и другие документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.