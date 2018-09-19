Руководитель Приморской сельхозакадемии: Андрей Тарасенко – человек дела

Руководитель Приморской сельскохозяйственной академии в Уссурийске, председатель ОЭС по сельскому хозяйству Алексей Емельянов прокомментировал предварительные результаты второго тура выборов Губернатора края.

По словам Алексея Емельянова, в течение всего года Андрей Тарасенко уделял большое внимание сельскохозяйственной отрасли, старался вникнуть во все проблемы.

«Он внимательно относится к сельхозпроизводителям. Андрей Владимирович –человек дела, не популист. Он вникает в проблемы, помогает их решать, но не говорит об этом на весь мир, не гонится за популярностью. Наверное, это и повлияло на результат. Если бы люди видели всех тех, на чьи просьбы откликнулся Андрей Владимирович, людей, которые воспользовались краевыми программами, – думаю, его рейтинг был бы значительно выше», – отметил он, добавив, что и сам голосовал за этого кандидата.

Напомним, в Приморье 16 сентября состоялся второй тур выборов главы региона. По предварительным результатам, после подсчета 99,1% голосов, лидирует Андрей Тарасенко.

Газета "Золотой Рог", Владивосток