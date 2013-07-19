Во Владивостоке Владимир Миклушевский вручил награды полицейским

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 19 июля, принял участие в расширенном заседании коллегии УМВД России по Приморскому краю. Заседание было посвящено подведению итогов первого полугодия и обсуждению приоритетных направлений работы правоохранительных органов в Приморском крае.

Обращаясь к сотрудникам полиции, глава региона отметил положительные тенденции прошедшего полугодия и в тоже время подчеркнул необходимость усилить работу по обеспечению безопасности жителей Приморского края и борьбу с экономическими преступлениями.

«Коррупция чрезвычайно негативно сказывается на развитии экономики. Она не может динамично развиваться, когда нет единых правил. Мы разрабатываем нормативные акты, которые направлены на исключение возможности коррупции. Наши действия должны быть четко скоординированы. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить безопасность жителей Приморья и устойчивое развитие региона»,- подчеркнул Владимир Миклушевский.

Губернатор сообщил о создании отдельной программы Приморского края, направленной на усиление безопасности и общественного порядка. В ее рамках планируется обеспечение сотрудников полиции современными техническими средствами и оборудованием, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

В завершение заседания Владимир Миклушевский вручил награды сотрудникам, отличившимся при обеспечении охраны правопорядка и безопасности граждан.

Фото с сайта администрации Приморского края.

ZRPRESS.ru, Владивосток.