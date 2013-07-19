Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке Владимир Миклушевский вручил награды полицейским
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 19 июля, принял участие в расширенном заседании коллегии УМВД России по Приморскому краю. Заседание было посвящено подведению итогов первого полугодия и обсуждению приоритетных направлений работы правоохранительных органов в Приморском крае.
Обращаясь к сотрудникам полиции, глава региона отметил положительные тенденции прошедшего полугодия и в тоже время подчеркнул необходимость усилить работу по обеспечению безопасности жителей Приморского края и борьбу с экономическими преступлениями.
«Коррупция чрезвычайно негативно сказывается на развитии экономики. Она не может динамично развиваться, когда нет единых правил. Мы разрабатываем нормативные акты, которые направлены на исключение возможности коррупции. Наши действия должны быть четко скоординированы. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить безопасность жителей Приморья и устойчивое развитие региона»,- подчеркнул Владимир Миклушевский.
Губернатор сообщил о создании отдельной программы Приморского края, направленной на усиление безопасности и общественного порядка. В ее рамках планируется обеспечение сотрудников полиции современными техническими средствами и оборудованием, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
В завершение заседания Владимир Миклушевский вручил награды сотрудникам, отличившимся при обеспечении охраны правопорядка и безопасности граждан.
Фото с сайта администрации Приморского края.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке Владимир Миклушевский вручил награды полицейским
- Владимир Миклушевский: Наша задача - сохранить память о Великой Победе у всех поколений приморцев
- Владимир Миклушевский сохраняет позиции сильного влияния в рейтинге глав субъектов РФ
- Владимир Миклушевский решил подарить Владивостоку фейерверк
- Губернатор Приморского края укрепил позиции сильного влияния в рейтинге глав субъектов РФ
- В Приморском крае совершенствуется система пожарной безопасности
- Во Владивостоке 21 студент удостоен стипендий Президента и Правительства России
- Волонтеры саммита АТЭС-2012 получат благодарности губернатора Приморского края
Новости раздела
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
- Во Владивостоке обсудят ход избирательной кампании
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
Как можно вручать награды бездельникам? наша полиция в принципе не может обеспечить безопасность гражданам и неотвратимость наказания преступникам. . .