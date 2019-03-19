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Высокие чиновники из Москвы будут решать во Владивостоке судьбу важнейших отраслей региона
Сегодня вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ проведет во Владивостоке совещание по вопросам экспорта и Дальнего Востока. Совещание носит официальное название «О планируемых объемах производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса ДФО».
В этот же день пройдет заседание подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. На мероприятии будут обсуждаться вопросы реализации законодательства об инвестиционных квотах добычи водных биоресурсов, развития строительства рыбопромысловых судов на Дальнем Востоке, осуществления хозяйственной деятельности в области аквакультуры (рыбоводства) в границах региональных памятников природы на водных объектах внутренних морских вод залива Петра Великого.
В мероприятиях примут участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий ПАТРУШЕВ, замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ, замминистра промышленности и торговли РФ Олег РЯЗАНЦЕВ представители федеральных органов власти, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, представители рыболовецких компаний, некоммерческих организаций и другие.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Чью судьбу Вы собрались решать простых граждан или миллиардеров?Все что Вы делали 20 лет привело к тому что одни багатели а 90 % населения беднели. Результат Ваших сборищ массовый побег дальневосточников со своих родных мест. Страх за своих детей и внуков от вашего присутствия во власти нарастает каждый год. Даже улететь по человечески нельзя, ваша власть обложила народ поборами так что даже на Дальнем Востоке не нашлось места для бесплатной стоянки провожающих в аэропорту и нельзя спокойно без боязни лишней уплаты попрощаться с улетающими родственниками. Хотя за платной стоянкой в 200 метрах 10 гектаров земли поросло бурьяном!!Стыд и позор власти. А простому народу приходиться в километре ставить машины вдоль дороги. Плевать вашей власти на дальневосточников.