Высокие чиновники из Москвы будут решать во Владивостоке судьбу важнейших отраслей региона

Сегодня вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ проведет во Владивостоке совещание по вопросам экспорта и Дальнего Востока. Совещание носит официальное название «О планируемых объемах производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса ДФО».

В этот же день пройдет заседание подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. На мероприятии будут обсуждаться вопросы реализации законодательства об инвестиционных квотах добычи водных биоресурсов, развития строительства рыбопромысловых судов на Дальнем Востоке, осуществления хозяйственной деятельности в области аквакультуры (рыбоводства) в границах региональных памятников природы на водных объектах внутренних морских вод залива Петра Великого.

В мероприятиях примут участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий ПАТРУШЕВ, замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ, замминистра промышленности и торговли РФ Олег РЯЗАНЦЕВ представители федеральных органов власти, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, представители рыболовецких компаний, некоммерческих организаций и другие.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.