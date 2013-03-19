Сельское хозяйство Приморья ждет техническое и технологическое перевооружение

В крае будет реализован комплекс мероприятий, направленных на ускоренное техническое и технологическое перевооружение сельскохозяйственной отрасли края.

Такое направление отражено в программе развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, разработанной администрацией Приморского края. На эти цели только в 2013 году запланировано увеличение средств поддержки из краевого бюджета в 2,5 раза.

Как рассказали в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, модернизация и внедрение современных технологий – одна из первоочередных задач сельского хозяйства края.

Вступая во Всемирную торговую организацию, Россия взяла на себя обязательства по незначительному снижению прямых субсидий в сельскохозяйственное производство. До 2017 года Россия имеет право увеличить государственную поддержку на развитие сельскохозяйственного производства практически в два раза по отношению к существующей, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Также предусматривается значительное увеличение средств господдержки, выделяемых на развитие сельскохозяйственной отрасли по направлениям технической модернизации машинно-тракторного парка. За годы реализации программы в Приморье планируется приобрести 1000 комбайнов, 2000 тракторов, что позволит увеличить долю обрабатываемой пашни к 2020 году до 532 тысяч гектаров.

Газета "Золотой рог", Владивосток.