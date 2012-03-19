Во Владивостоке замминистра МВД РФ осмотрел полицейский участок на о.Русский

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта, ZRPRESS. Во Владивостоке в рамках рабочего визита Александр Горовой, заместитель министра МВД РФ, осмотрел Океанариум на полуострове Житкова, посетил строящийся на территории кампуса ДВФУ полицейский участок.



Во время поездки особое внимание было уделено системе охраны безопасности кампуса, зрелищных и культурных объектов ДВФУ.

В сопровождении генерального директора ФКУ «Дальневосточная Дирекция Минрегиона РФ» Олега Букалова, заместителя директора ДВ филиала ЗАО «Крокус» Ярослава Воскресенского и представителей Приморского отделения МВД РФ, заместитель министра МВД РФ Александр Горовой осмотрел здание специального отделения полиции, где после завершения строительства будут работать 75 человек. Полицейское управление включает в себя необходимое количество зданий и помещений для работы органов внутренних дел РФ: дежурную часть, отделение криминальной и полиции общественной безопасности, следственное отделение, экспертно-криминалистическое подразделение, гаражные боксы на 15 единиц автомобилей, вольеры для содержания служебных собак, тир и другие вспомогательные здания. На месте были обсуждены текущие вопросы строительства объекта. На данный момент степень готовности полицейского участка на о.Русский составляет 40%. Завершить строительство планируется в конце мая 2012 года. Увиденному замминистра МВД РФ Александр Горовой дал положительную оценку, сообщает пресс-служба Дальневосточного филиала ЗАО «Крокус».

После, в штабе строительства кампуса ДВФУ, прошло совещание под председательством Александра Горового. На нем обсуждался вопрос обеспечения безопасности гостей саммита АТЭС, который пройдет во Владивостоке в сентябре 2012 года, основным местом проведения международного мероприятия выбран кампус ДВФУ, в том числе рассмотрели вопрос дислокации внутренних войск на о.Русский на период проведения саммита. Внутренние войска РФ будут обеспечивать безопасность гостей и участников саммита АТЭС. Напомним, принять участие в саммите АТЭС планируют главы 21 государства.

Пресс-служба Дальневосточного филиала ЗАО «Крокус».