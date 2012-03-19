www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.25 р. 100 JPY: 58.77 р.
EUR: 78.08 р. 10 CNY: 96.86 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

Во Владивостоке замминистра МВД РФ осмотрел полицейский участок на о.Русский

19 Марта 2012, 19:35 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта, ZRPRESS. Во Владивостоке в рамках рабочего визита Александр Горовой, заместитель министра МВД РФ, осмотрел Океанариум на полуострове Житкова, посетил строящийся на территории кампуса ДВФУ полицейский участок.

Во время поездки особое внимание было уделено системе охраны безопасности кампуса, зрелищных и культурных объектов ДВФУ.

В сопровождении генерального директора ФКУ «Дальневосточная Дирекция Минрегиона РФ» Олега Букалова, заместителя директора ДВ филиала ЗАО «Крокус» Ярослава Воскресенского и представителей Приморского отделения МВД РФ, заместитель министра МВД РФ Александр Горовой осмотрел здание специального отделения полиции, где после завершения строительства будут работать 75 человек. Полицейское управление включает в себя необходимое количество зданий и помещений для работы органов внутренних дел РФ: дежурную часть, отделение криминальной и полиции общественной безопасности, следственное отделение, экспертно-криминалистическое подразделение, гаражные боксы на 15 единиц автомобилей, вольеры для содержания служебных собак, тир и другие вспомогательные здания. На месте были обсуждены текущие вопросы строительства объекта. На данный момент степень готовности полицейского участка на о.Русский составляет 40%. Завершить строительство планируется в конце мая 2012 года. Увиденному замминистра МВД РФ Александр Горовой дал положительную оценку, сообщает пресс-служба Дальневосточного филиала ЗАО «Крокус».

После, в штабе строительства кампуса ДВФУ, прошло совещание под председательством Александра Горового. На нем обсуждался вопрос обеспечения безопасности гостей саммита АТЭС, который пройдет во Владивостоке в сентябре 2012 года, основным местом проведения международного мероприятия выбран кампус ДВФУ, в том числе рассмотрели вопрос дислокации внутренних войск на о.Русский на период проведения саммита. Внутренние войска РФ будут обеспечивать безопасность гостей и участников саммита АТЭС. Напомним, принять участие в саммите АТЭС планируют главы 21 государства.

Пресс-служба Дальневосточного филиала ЗАО «Крокус».

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru