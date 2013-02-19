На кресло мэра Владивостока претендует сокол Демосфена

ЛДПР предлагает в мэры Владивостока депутата гордумы Андрея Андрейченко.

«ЗР» продолжает исследовать ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день вокруг предстоящих выборов главы Владивостока. Сегодня речь о кандидате от приморского отделения Либерально-демократической партии. ЛДПР на предстоящих осенью 2013 года выборах, скорее всего, предложит горожанам проголосовать за координатора своего отделения в краевом центре Приморья, депутата городской думы Андрея АНДРЕЙЧЕНКО. Об этом «ЗР» сообщил источник в партии.

- Процесс выдвижения кандидатов еще идет в первичных организациях. Однозначно будет несколько претендентов. Но с уверенностью можно сказать, что внутрипартийные выборы выиграет координатор Владивостокского отделения Андрей Андрейченко. У него просто нет сколь-нибудь серьезных соперников, - сообщил источник, пожелавший остаться неназванным. - Он имеет достаточно высокий авторитет в партии. У него хорошая узнаваемость среди горожан. За ним нет никаких скандальных историй.

Андрей Андрейченко родился 29 марта 1984 года. Окончил Гуманитарный факультет Новосибирского госуниверситета. Еще в студенческие годы проявил себя социально активным человеком и хорошим организатором. Он создал две общественные организации - дискуссионный клуб имени Демосфена и «КПД».

В 2006 году приехал в Приморский край, где тоже стал развивать дискуссионные клубы. Объединив свою общественную организацию с межрегиональным общественным движением (МОД) «Наша Страна», Андрей Андрейченко возглавил само движение, которое ставило своей целью решение проблем Владивостока и всего Приморского края, а также оказание благотворительной помощи. Большое внимание уделял борьбе с нелегальной миграцией.

Преподавал в ДВГУ и ДВГТУ. Организовывал образовательные лагеря для молодежи и молодежные форумы. В 2008 году пошел в политику и стал активно участвовать в жизни ЛДПР, получив должность заместителя координатора по работе с молодежью.

- Мой выбор пал на ЛДПР потому, что идеология именно этой партии наиболее мне близка. Например, я всегда был немного националистом, - признался «ЗР» Андрей Андрейченко. - Еще для меня важно, что ЛДПР доверяет молодежи и двери ее приемных всегда для нее открыты.

Андрей Андрейченко единственный от ЛДПР прошел в думу Владивостока на выборах в октябре 2012 года:

- Я один из немногих депутатов думы Владивостока, которые не обслуживают администрацию, - утверждает Андрей Андрейченко. - Например, голосовал против предложенного ею бюджета. Готовлю заявление в прокуратуру на администрацию Владивостока на предмет финансовых взаимоотношений с МУП «Дороги Владивостока». Я выступил против внесения изменений в Устав муниципальных общежитий, так как они, на мой взгляд, созданы, чтобы заселять туда гастарбайтеров. Голосовал против признания удовлетворительной работы миграционных служб и еще по ряду вопросов.

Андрей Андрейченко уже может записать в свой актив спортивную площадку на ул. Военное шоссе, помощь горожанам в создании ТСЖ. Он помогает своим избирателям в отношениях с управляющими компаниями, даже пересчитать пенсию и добиться справедливости в суде.

- Пассивность остается пассивностью, то есть важнейшим ресурсом политических противников. Участие - единственный выход. Не нужно верить - нужно действовать. Не нужно ничего ждать - нужно быть здесь и сейчас. Нужно найти занятость и с интересом смотреть, что из этого получится, - отвечает Андрей Андрейченко на вопрос о его шансах на победу в избирательной кампании по выборам главы администрации Владивостока.

Андрей Андрейченко проявил себя активным и умелым организатором. Он провел более 40 массовых акций протеста во Владивостоке. Кроме того, он пишет статьи и редактирует партийные издания - «Либерально-Демократическую Газету Приморья» и «Сокол».

Процесс выдвижения претендентов в кандидаты на должность мэра Владивостока ЛДПР намерена завершить в марте 2013 года. Партконференция, по предварительному плану, состоится в апреле. На ней смогут выступить все выдвинутые первичными организациями претенденты, после чего будет проведено тайное голосование. Его результат сразу станет известен широкой общественности как через партийные органы ЛДПР, так и через представителей избирательной комиссии, которые согласно законодательству будут наблюдать за соблюдением процедуры.

Протокол решения партийная организация отправит в Москву в виде решения. Стоит подчеркнуть, что согласно Уставу ЛДПР федеральные органы управления партии не имеют права вмешаться и повлиять на решение, принятое партконференцией.

Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог".