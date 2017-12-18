Полпред президента Трутнев приедет во Владивосток

Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке приедет во Владивосток в рамках мероприятия Дня японского инвестора. Это мероприятие посетит министр экономики Японии Хиросигэ Сэко. Как ожидается, стороны обсудят причины стагнации торгово-экономического сотрудничества в регионе, сообщает деловая газета «Золотой Рог».



На мероприятие будут присутствовать и бизнесмены - представители японских компаний, они обсудят реализацию проектов в сфере сельского хозяйства, лесопереработки и жилищного строительства в макрорегионе. Газета «Золотой Рог», Владивосток.