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В думе Владивостока все посты заняты членами партии «Единая Россия»

18 Ноября 2012, 19:24 | Владивосток
Организационное заседание думы Владивостока нового созыва прошло, как и задумано: все без исключения посты заняты членами партии «Единая Россия». Но, пока только что избранные депутаты на своем первом заседании избирали себе председателя и глав комитетов, в паре километров от них - в гостинице «Версаль» - члены политической партии «Гражданская платформа» объявляли об идее формирования во Владивостоке альтернативной думы.

И все-таки в думе – праздник: обычно затрудненное автомобильное движение на улице Суханова было практически невозможным – всю правую полосу дороги заняли автомобили депутатов и приехавших поздравить их чиновников.

В приветственном слове Борис ДАНЧИН, начавший заседание как старейший депутат, и, по его словам, «оглядываясь назад», так долго вспоминал работу думы первого созыва в 2001 году, председателем которой был, что заседание рисковало превратиться в день памяти владивостокского парламентаризма. Но Борис Дмитриевич собрался с мыслями, поздравил коллег и пожелал работать «конструктивно, преемственно, вместе с администрацией в интересах города». Приветствовавший депутатов от имени спикера Законодательного Собрания Виктора ГОРЧАКОВА депутат Дмитрий НОВИКОВ пожелал коллегам иметь «более тесные взаимоотношения с краевым парламентом, особенно осенью». Депутатскую близость в это время года он объяснил необходимостью именно осенью формировать краевой и муниципальные бюджеты.

Два кандидата (Борис Данчин взял самоотвод) на должность председателя думы краевого центра – самовыдвиженец либерал-демократ Андрей АНДРЕЙЧЕНКО и выдвиженка от «Единой России» Елена НОВИЦКАЯ в своих программных речах отличались друг от друга, как мужчина с рациональным умом может отличаться от женщины с эмоциональным разумом. Он про программу действий в случае избрания, она – про благодарность однопартийцам за выдвижение. Он – про злободневные владивостокские проблемы, она – про надежду на затухание «политической борьбы, предшествовавшей сегодняшнему заседанию и предвыборной кампании». (Была борьба? – «ЗР»). Он – про то, почему председателем думы должен быть представитель оппозиции, она – про то, что «нет в жизни других интересов, кроме интересов жителей Владивостока». Он – про то, что депутатский опыт имеет, был депутатом Находки, она – про то, что тоже «депутатом не была, но на заседаниях думы присутствовала».

За Елену Новицкую проголосовали 24 депутата, за Андрея Андрейченко – 7. Из 32 голосовавших народных избранников кто-то один остался недоволен предложенными кандидатурами и проголосовал против всех. На заседании не присутствовали депутаты Людмила ТАЛАБАЕВА, Дмитрий ПЕНЯЗЬ и Владимир ИСАКОВ. Это не помешало двум последним получить должности: заместителя председателя и главы бюджетного комитета соответственно. Елену Новицкую однопартийцы тоже выдвигали на партконференции в ее отсутствие. Это становится доброй традицией: одни, не представляя идей кандидата об организации работы думы, выдвигают, другие, не представляя их же – утверждают… Комитет по социальной политике возглавила Ольга ВОРОЖБИТ, по экономике - Дмитрий СУЛЕЕВ, по городскому хозяйству - Николай ГОЛОЯД, по местному самоуправлению - Михаил ВЕСЕЛОВ.

Вот, казалось бы, и все. Пятеро депутатов от КПРРФ и ЛДПР остались ни с чем. Думается, если кто-то полагает, что спокойная жизнь местного самоуправления во Владивостоке только началась, то ошибается: спокойная жизнь с уходом из думы Валерия РОЗОВА только закончилась…

Ольга ЖУРМАН.

Автор: Ольга Журман
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