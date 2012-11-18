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Шувалов посетит Владивосток с плановой поездкой, а не для проверки
ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября, ZRPRESS.
О планируемом приезде комиссии сообщил ранее источник во властных структурах Приморья.
"Никакой комиссии в правительстве по этому вопросу не существует", — сказал в свою очередь представитель секретариата первого вице-премьера.
По его словам, проверкой деятельности дирекции Минрегиона занимаются правоохранительные и контрольные органы.
В то же время собеседник агентства подтвердил, что Шувалов посетит Владивосток в рамках рабочей поездки в Приморский край.
"Эта поездка является плановой и обсуждалась еще во время проведения саммита АТЭС, — сказал он. — Первый заместитель председателя правительства посетит ДВФУ и проведет совещания с представителями дальневосточного отделения Академии наук и преподавательским составом по вопросам развития университета, его инфраструктуры, научно-исследовательских программ, в частности в области медицины высоких технологий. Отдельно будет рассмотрен вопрос о жилищной программе для преподавателей и служащих ДВФУ".
Правоохранительные органы расследуют уголовное дело о хищении 93,3 миллиона рублей, выделенных на подготовку саммита АТЭС во Владивостоке. По версии МВД, предполагаемые преступники организовали проведение конкурсов на заключение госконтрактов по инженерному и научно-техническому сопровождению строительства объектов саммита, а также на добровольное страхование недостроенных объектов, после чего обеспечили победу в них подконтрольным коммерческим фирмам. При этом, как полагают правоохранители, предусмотренные контрактами услуги ранее были выполнены другими фирмами.
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