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Губернатор Приморья Сергей Дарькин: «У саммита во Владивостоке есть своя изюминка»
ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября, ZRPRESS. «Главное отличие саммита АТЭС-2012 во Владивостоке в том, что нам пришлось построить десятки объектов, - отметил Сергей Дарькин. – За три года только из краевого бюджета было выделено 38 миллиардов рублей. Еще 12 миллиардов будет направлено на подготовку к саммиту в 2012 году. И все, что мы построили, останется для жителей Владивостока. После окончания всех работ Владивосток получит надёжную современную коммунальную инфраструктуру, учитывающую планы развития города на десятки лет вперёд», - подчеркнул он.
«А изюминка саммита во Владивостоке – открытие нового кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Присутствие при его открытии глав различных государств позволит поднять рейтинг университета на мировом уровне, - сказал Сергей Дарькин. - Кроме того, ДВФУ станет первым и единственным в России университетом, при котором будет работать современная медицинская клиника».
В ходе пресс-конференции губернатор также сообщил, что после проведения саммита во Владивостоке, краевые власти намерены вкладывать огромные средства в благоустройство приморских городов и поселков. «Те средства из краевого бюджета, которые мы сейчас тратим на подготовку к саммиту, после его проведения направим в муниципальные образования края. Они пойдут на благоустройство парков, скверов, мест семейного отдыха», - сообщил Сергей Дарькин.
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