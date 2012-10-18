Центром Владивостока станет Патрокл?

Глава Владивостока посетил редакцию «Золотого Рога».

Глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ побывал в гостях у редакции «ЗР» и ответил на самые разные вопросы. Как журналисты делового издания мы начали беседу с вопросов о бизнесе.

- Насколько резко, на ваш взгляд, сейчас меняется бинес-модель края?

- Передела собственности я не чувствую. Думаю, что в край сейчас идет новая волна, прибывают новые силы. Если ГЕНЕРАЛОВ (экс-президент и один из бывших владельцев компании ФЕСКО – Прим. «ЗР») ушел и вместо него пришла группа «Сумма», то это просто смена собственника. Большие крупные корпорации, которые пойдут сюда, - это новые вливания в регион. Я смотрю на процесс оптимистично.

- Но ведь в том же ФЕСКО начинается продажа судов. Компании уходят из Владивостока и регистрируются в Москве. Налоговая база города снижается.

- Для меня важнее НДФЛ (налог на доходы физических лиц - Прим. «ЗР»). У нас ведь все налоги забирает край, кроме тех, которые он не может забрать по законодательству.

А по поводу места регистрации бизнеса могу сказать, что есть установка руководства крупным компаниям идти в регионы. Например, «Соллерс» создал производство, а это рабочие места. Теперь компания будет строить жилье. Они покупают прилегающие территории и будут расширять производство. Недавно крупнейший поставщик вышел на нас, чтобы создать во Владивостоке свою перевалочную базу.

- Но региональный бизнес опасается, что рядом с корпорациями у него не остается места.

- Я не согласен. Возьмем, например, «Крокус», который зашел и дал работу местным компаниям.

- Но многие с убытками поработали.

- Потому что надо грамотно договоры составлять. Сильные компании остаются, слабые - уходят. Кричат те, кто обанкротился. А те, кто успешно работает - молчат, чтобы на их рынок другие не сбежались. Ничего страшного нет, надо делиться. Пусть заходит сюда бизнес.

- Вы ощущаете рост безработицы после окончания строек АТЭС?

- Нет. У нас вакансий больше, чем безработных. Свободных мест около 30 тыс., а безработных - 2 тыс. человек. Строится много. И еще будет строиться. Например, в Снеговой пади будет возведено еще 14 домов. Застраивается бухта Патрокл. Развернется строительство на полуострове Саперном. Там будет жилье для преподавателей ДВФУ и тех, кто будет обслуживать остров Русский.

- Инфраструктура Владивостока после ввода новых объектов саммита АТЭС увеличилась. Теперь ее надо поддерживать. Вы не видите в этом проблемы?

- Мост на Русский - федеральный, значит, содержать его будет федеральный бюджет. А если федеральные власти захотят передать - а я хотел бы, чтобы они нам передали некоторые объекты - то буду требовать, чтобы отдавали с деньгами.

Тот же пешеходный переход у школы №50 приходится муниципалитету делать. Если ждать пока за это возьмется край, то это будет очень долго. Мне проще сделать самостоятельно. Кто-то может работать крупными мазками, а кому-то надо доделывать мелочи.

Конечно, инфраструктуры прибавилось, но это добавило нам привлекательности для тех же инвестиций. На содержание мостов надо 30 млн рублей в год. Для этого надо нанимать людей, платить налоги. Но это ведь плюсы.

- Как вы относитесь к созданию особой экономической зоны?

- Мы только за, потому что это привлекает инвестиции. Мы за любую зону. Думаю, рано или поздно такое решение будет принято. Хотя некоторые в правительстве против преференций. Но тогда региону будут нужны государственные инвестиции.

- Что вы думаете о строительстве моста на мыс Песчаный?

- По прямой через Песчаный до границы всего 80 км. Мост позволил бы добраться до Китая меньше чем за час.

Для строительства моста на Песчаный у нас уже есть и специалисты, и техника. Причем это не наша идея, а решения, принятые десятилетия назад, еще в советские годы. Но когда говоришь людям, то слышишь: «Еще один мост для того, чтобы своровать». Между тем мост позволит увеличить агломерацию Владивостока. Откроется путь на Славянку. Это грамотное, правильное решение, которое даст нам возможность использовать растущую мощь Китая. С севера КНР вывозить товар через нас - кратчайший путь. Мы этим мало пока пользуемся. А надо эти транзитные коридоры открывать. И можно, не тратя свои ресурсы, жить припеваючи.

- А земля там чья?

- Есть муниципальная, а есть и неразграниченная. Но даже если земля чья-то, то государство может ее выкупить. И не надо этого бояться. Мечтаю, чтобы вся земля обрела собственников. Я вот хочу построить себе дом и не могу взять землю. Если будут собственники, то землю можно будет купить.

- Владивосток все больше страдает от транспортных пробок. С ними планируется какая-то борьба?

- Мы стоим в пробках, потому что купили машины. У нас на 1 тыс. человек 580 машин. Большинство имеет личный транспорт. Наша задача сделать так, чтобы пересадить людей на общественный транспорт.

Кроме того, нужно учитывать, что, например, в советские годы Владивостокский торговый морской порт перерабатывал 4 млн тонн груза и лишь 8% перевозил автотранспортом, сейчас же он перерабатывает 7 млн тонн и вывозит машинами около 30%. А дорог-то новых не построили.

Для решения проблемы надо разносить транспортные потоки и переносить объекты. Например, перенести мэрию на Патрокл. Сейчас у администрации разные службы разбросаны по всему городу. Надо построить одно здание на 50 тыс. кв. метров, которое объединит все службы. Причем возвести его на Патрокле, который получит хороший импульс для развития. А центр Владивостока разгрузится.

Парковки нужно строить. Но не на бюджетные средства, а на частные инвестиции. Дороги, конечно, надо строить. И у нас в генплане есть проекты объездных дорог. Мы подали проект в «Программу развития Дальнего Востока и Забайкалья» на 200 млрд рублей! Там есть все - развязки, дороги, в том числе и скоростной трамвай на монорельсе, и новый Рудневский мост на 4 полосы, и аквапарк, и парк Минного городка… Вопрос в том, что из этого перечня мы сможем отстоять. Вообще же, должен сказать, что за Уралом нет места для жизни лучше, чем на юге Приморского края.

- Вы намерены баллотироваться на должность мэра Владивостока в 2013 году?

- Да. И я делаю все, чтобы у других желания баллотироваться в мэры не было.

- Уже сейчас начинают звучать вопросы о том, что Пушкарев выполнил из обещанного во время прошлой избирательной кампании. Что вы уже сделали?

- А вы скажите, чего я не сделал!

- Например, 50 детских садиков обещали построить.

- Я не называл сроки по детсадам. Но 25 уже запустил.

- Звучало обещание запустить восемь современных медицинских центров. Что с этим пунктом?

- Из восьми уже запущено пять. А с медцентром на Русском будет шесть. Столько, сколько за мой период, не было сделано никогда! Моя задача не за наш скудный бюджет все построить, а привлечь средства.

- Звучало и обещание построить дорогу от Дальхимпрома до Горностая до октября 2010 года. Когда она будет сдана?

- По этой дороге суд закончился месяц назад. Сейчас судебные приставы бегают за подрядчиком. Мы должны получить с него 130 млн рублей плюс проценты. Но подрядчик перерегистрировался в Москве. Сейчас приставы ищут его в столице. Получим с него деньги, объявим конкурс и начнем строительство.

- Какие у вас отношения с краевым руководством?

- Мэр Пушкарев всегда дружит с вышестоящим руководством. Я рассчитываю на конструктивную работу.

Вопросы и ответы записал Олег ЖУНУСОВ.