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Приморцы могут принять участие в работе общественных экспертных советов
Советы станут постоянно действующими консультационными, экспертно-аналитическими, совещательными органами, осуществляющими независимую общественную экспертизу решений по общественно значимым вопросам для жителей края.
Общественные экспертные советы создаются по инициативе главы региона Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Тематические направления, по которым необходимо создать советы, обозначены губернатором: по привлечению инвестиций; по развитию малого и среднего предпринимательства; по вопросам здоровья; по качеству жилищно-коммунальных услуг; по региональной образовательной политике; по обеспечению качественным жильем населения, стимулированию и развитию жилищного строительства; по социальной поддержке; по развитию физической культуры и массового спорта.
Как окончательно будет называться тот или иной совет, какие проблемы края он будет рассматривать - в первую очередь будет зависеть от самих экспертов. Первый этап формирования ОЭС - приглашение жителей края к участию в совете и формирование базы данных экспертов по темам экспертных советов. Советы станут постоянно действующими консультационными, экспертно-аналитическими, совещательными органами, осуществляющими независимую общественную экспертизу решений по общественно значимым для жителей Приморского края вопросам.
Задачи, которые губернатор ставит перед общественными экспертными советами, это обеспечение прозрачности управления регионом, влияние на содержание принимаемых властью решений, оценка эффективности деятельности власти. К работе в советах планируется привлечь компетентных экспертов, заботящихся о развитии края, готовых к открытому и ответственному диалогу.
Более подробно о создаваемых советах, порядке их формирования, полномочиях, можно прочитать на сайте, посвященном формированию ОЭС: http://primorsky.ru/adms/pravitelstvo/expert/.
Юрий РОГОВ.
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