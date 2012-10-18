Горностай - вечный символ Владивостока

Есть одно и немаловажное преимущество только что закончившейся во Владивостоке предвыборной кампании, больше, правда, похожей на заговор от электората, чем на городские выборы, но, тем не менее, - это чистые подъезды. Минимум предвыборной макулатуры не прибавил дворникам работы за редким исключением и не вызвал реакции отторжения у электората от «опять этих болтунов», благодаря чему он про выборы мало что и знал...



Зато избирателям, хлынувшим в погожие осенние выходные пригородный лес, он – лес, замусоренный под самое не могу - дал повод для вопроса: «А почему идея очистки зеленой зоны Владивостока не стала главной даже в предвыборной кампании «Альянса «Зеленых» и «Народной партии»?

В заголовке речь идет не о горностае - зверьке типичного куньего облика с длинным телом на коротких ногах, длинной шеей и треугольной головой (см. словарь), - а о свалках мусора, любая из которых тут же называется новой горностаевской. Во всех отношениях замечательно, что той большой горностаевской свалки у нас теперь нет. И во всех отношениях безобразие, что стихийных, пусть пока не столь масштабных свалок мусора стало в разы больше.

Недостроенный полигон ТБО, высокие цены на его услуги для мусоровывозящих компаний, невозможность временно сконцентрировать отходы в другом месте и, видимо, недостаточный контроль то ли административных комиссий, то ли экологических прокуроров, и конечно, хамство по отношению к природе тех, кто устраивает свалки мусора в лесу, привели к тому, что в лес на полуострове Муравьева-Амурского уже не зайти, не рискуя вступить в это… Кучки и кучи мусора везде: вдоль дороги на Шамору – причем водитель грузовичка не утруждал себя целью вываливаемое из кузова спрятать: свернул, три–пять метров проехал и опорожнился. Мусора полно вдоль недостроенной трассы Снеговая – Горностай: пусть дорога не достроена, но проложена же, и проехать по ней с коварной целью совсем нетрудно. Вдоль дороги на Шамору от Луговой – Горностаевской трассы мусор сваливают уже не первый год. Единственное место, где лес пока еще относительно чист, - трасса Седанка – Патрокл - благодаря отсутствию с нее съездов для автотранспорта. Но со строительством оных, судьба и этих лесов понятна.

В 750 метрах от поселка Мирный, в самом центре садоводческих товариществ Надеждинского района расположена огромная мусорная свалка. Она столь живописна и вонюча, что нашему семейству пришлось отказаться от приватизации здесь земли под садовым участком, ибо, несмотря на прокурорские проверки и предписания об устранении нарушений, администрация района ничего не предпринимает для ликвидации свалки. А сколько мусора осталось после грандиозной стройки на острове Русский! Загляните на досуге в бухту Воевода! Вот где памятник саммиту АТЭС! Эти кучи на острове - там есть одна живописнейшая: издали кажется, что валяются белые строительные каски и не одна сотня, однако вблизи видно, это всего лишь упаковки от обедов быстрого питания… Словом, сейчас все эти последствия грандиозной стройки можно показывать с таким же успехом, с какой гордостью власти возили избирателей на экскурсию в кампус ДВФУ.

Похоже, что в свое время исключительно главным был отчет о рекультивации свалки на Горностае накануне саммита и эстетичный вид на Уссурийский залив. У нас построен, то есть не достроен пока комплекс по переработке твердых бытовых отходов (ТБО), а раз он не достиг еще проектных мощностей, утопать в мусорных кучах пригородному лесу придется еще долго.

Мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ готов и не готов очистить пригород от несанкционированных свалок. То есть сделать это он готов, но не может. В соответствии с бюджетным кодексом мэрия имеет право выделять деньги на очистку земель, принадлежащих муниципалитету. Во Владивостоке, как известно, далеко не все земли находятся в ведении муниципального городского округа. Существенная часть земель, особенно в пригородной зоне, где чаще всего и образуются несанкционированные свалки, принадлежит Министерству обороны, либо это федеральные земли лесного фонда. Поэтому любые действия в отношении очистки этих территорий будут рассматриваться как нарушение бюджетного кодекса.

Иными словами, мэр спрятался за закон, Министерство обороны нам наш мусор убирать не будет, когда будут разграничены, точнее, переданы в муниципальную или краевую собственность эти земли, неведомо. Выход какой?

Есть такой! Чиновники из Хорольского района обратились в Страсбургский суд по с заявлением, …что не должны-де убирать свалку мусора, долгие годы образовывавшуюся у поселка Ярославского. Ранее прокуратура передала дело в суд, который вынес решение – обязать местную администрацию ликвидировать горы мусора.

Вы не поверите! Страсбургский суд заинтересовался.

Ольга Журман, редактор отдела информации.