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Информацию о подвозах и подкупе избирателей во Владивостоке сообщали сами жители

18 Сентября 2018, 14:58 | Владивосток

Во втором туре выборов губернатора Приморья наблюдалась высокая конкуренция, причем некоторые участники процесса готовы использовать сомнительные методы.  О том, что жителям предлагают деньги за «нужное» голосование, в редакцию деловой газеты «Золотой Рог» сообщили жители поселка Подножье на острове Русском.

«Знакомый электрик Игорь говорит, что ему дают 1200 рублей за голосование за (Андрея) ИЩЕНКО. Но мы голосуем по убеждениям, а не за деньги. Ну, и потом, сейчас получим деньги, а дальше что – будем  сидеть «в одном месте»? – рассказали жители Русского. – Идет подкуп голосов, это серьезное нарушение».

Ранее штаб кандидата в губернаторы Приморского края Андрея ТАРАСЕНКО сообщил о подозрениях на подкуп и подвоз избирателей к участкам для голосования в ходе второго тура выборов главы региона. Об этом рассказал председатель Общественной палаты Приморья Борис СТУПНИЦКИЙ в ходе брифинга в воскресенье. Ступницкий отметил, что согласно поступившей информации, нарушения обнаружены в Кавалеровском районе и на двух участках во Владивостоке – в районе улиц Луговой и Толстого.

На выборах главы Приморья наблюдалась высокая явка, сравнимая с первым туром.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: избиратели  ищенко  приморье  подкуп  тарасенко  выборы 



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Комментарии

  • Р С—РЎР‚Р С•РЎвЂ¦Р С•Р 15:36, 18.09.2018#

    А знакомый слесарь ничего не сказал? Позор

  • Псевдоним15:48, 18.09.2018#

    А сколько за эту новость штаб карасика забашлял?

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В Р 15:51, 18.09.2018#

    ну, да! едроссы всегда очень "честные"! и у них все по чесноку.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ15:54, 18.09.2018#

    Все вСех подкупают, кроме едросни. там одни кристаллы сидят. . . в смысле - "кристально честные, и правдивые" жулики!

  • Настя16:53, 18.09.2018#

    Да, вы заколебали со своим агентством ОБС. Была одна газета, которую читала, да вся вышла. Отписываюсь от RSS.

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