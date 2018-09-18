Информацию о подвозах и подкупе избирателей во Владивостоке сообщали сами жители

Во втором туре выборов губернатора Приморья наблюдалась высокая конкуренция, причем некоторые участники процесса готовы использовать сомнительные методы. О том, что жителям предлагают деньги за «нужное» голосование, в редакцию деловой газеты «Золотой Рог» сообщили жители поселка Подножье на острове Русском.

«Знакомый электрик Игорь говорит, что ему дают 1200 рублей за голосование за (Андрея) ИЩЕНКО. Но мы голосуем по убеждениям, а не за деньги. Ну, и потом, сейчас получим деньги, а дальше что – будем сидеть «в одном месте»? – рассказали жители Русского. – Идет подкуп голосов, это серьезное нарушение».

Ранее штаб кандидата в губернаторы Приморского края Андрея ТАРАСЕНКО сообщил о подозрениях на подкуп и подвоз избирателей к участкам для голосования в ходе второго тура выборов главы региона. Об этом рассказал председатель Общественной палаты Приморья Борис СТУПНИЦКИЙ в ходе брифинга в воскресенье. Ступницкий отметил, что согласно поступившей информации, нарушения обнаружены в Кавалеровском районе и на двух участках во Владивостоке – в районе улиц Луговой и Толстого.

На выборах главы Приморья наблюдалась высокая явка, сравнимая с первым туром.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.