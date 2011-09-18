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Саммит АТЭС - 2012
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Ишаев: Хочется, чтобы работы по подготовке к саммиту велись быстрее

18 Сентября 2011, 02:46 | Владивосток

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев держит на постоянном контроле ход строительства объектов к саммиту АТЭС-2012г. во Владивостоке.

«При строительстве объектов, которые возводятся к саммиту АТЭС 2012 года, главное - это соблюдать технологию, качество выполняемых работ и технику безопасности, чтобы не гибли люди. Сроки, конечно, тоже важны. По некоторым объектам строительства графики работ, к сожалению, не совсем учитывают природно-климатические условия – дождь, туман, ветер, поэтому есть небольшое отставание. Если мост на о.Русский к сроку сдан не будет, то трагедии в этом никакой нет. Это сложное инженерное сооружение. Пусть мост будет сдан на месяц позже, но главное, чтобы все работы были выполнены качественно, планово, а не «на скорую руку», чтобы мост «не танцевал». Иностранные делегации на остров можно доставлять и на плавсредствах.

Для меня понятно, что в декабре этого года строительство дорог тоже не завершится. Никто зимой асфальт не кладет и разметку не делает, поэтому дороги будут готовы ближе к летнему периоду. Есть уверенность, что аэропортовый комплекс к саммиту полностью запустят. Хорошо поработало ОАО «РЖД» над реализацией проекта скоростной железной дороги в аэропорт.

Все объекты - дороги, мосты, аэропорт предназначены для развития инфраструктуры г.Владивостока. Конечно, хочется, чтобы работы выполнялись быстрее. Жители уже устали от этих бесконечных строек, в связи с которыми в городе возникло много неудобств, но это временно. Летом 2012 года стройки будут завершены, и город получит достаточно воды, новые очистные сооружения, мостовые переходы, дороги», - заявил накануне Виктор Ишаев в интервью журналистам.

Автор: Пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО
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