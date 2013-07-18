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В ДВФУ обсудили перспективы сотрудничества с Университетом Лондона

18 Июля 2013, 16:53 | Владивосток

Дальневосточный федеральный университет рассмотрит возможность участия в Международных образовательных программах (МОП) Университета Лондона. Перспективы сотрудничества двух вузов обсудили в ходе переговоров проректор ДВФУ по международным отношениям Владимир Курилов и директор Программы бакалавриата в области юриспруденции МОП Лондонского университета Дженни Гамильтон.

— В январе 2010 года я стала новым директором Программы бакалавриата в области юриспруденции, — рассказала на встрече профессор Дженни Гамильтон. – И как руководитель данного направления заинтересована в продвижении наших стратегических планов и ключевых инициатив. Другой моей непосредственной обязанностью является оценка и разработка критериев качества образовательных программ, предоставляемых студентам.

Она сообщила, что в России Программа бакалавриата в области юриспруденции уже действует в Академии правосудия. Есть первые выпускники, которые получили престижные должности по юридическим специальностям в крупных зарубежных фирмах.

Дженни Гамильтон предложила Дальневосточному федеральному университету вступить в Международную образовательную программу Университета Лондона. Обучающиеся по программе студенты, как правило, уже имеют первое образование и стремятся повысить свою квалификацию в области юриспруденции. При этом им необходимо самим определиться, какого вида диплом они будут получать: солиситор или барристер. От этого зависит срок обучения, сообщает пресс-служба ДВФУ.

К студентам, которые обучаются в рамках МОП в других странах, применяются те же образовательные стандарты, что и в Университете Лондона. Это сделано с целью обеспечить единый подход к оценке знаний. Студенту, завершившему курс обучения, присуждается диплом об окончании Университета Лондона.

Проректор ДВФУ по международным отношениям Владимир Курилов предложил рассмотреть возможность участия Федерального университета в данной программе с 2014 года. Кроме того, дано поручение проработать варианты привлечения к ней преподавателей Юридической школы ДВФУ.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги: сотрудничество  ДВФУ  образование  Университет Лондона 



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