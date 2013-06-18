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"Владивостокская кольцевая автодорога" может стать платной
Во Владивостоке в ходе проекта «Народная экспертиза» началось формирование пакета самых интересных и перспективных проектов по развитию города на ближайшие годы. Те из них, за которые проголосует наибольшее число горожан, станут приоритетными в работе городских властей. Ну а если какая-то «народная идея» соберет свыше 100 тыс. голосов, она имеет шанс приобрести статус «общероссийской инициативы» и может рассчитывать на поддержку федеральной власти.
Благодаря саммиту АТЭС Владивосток получил крупные федеральные инвестиции и существенно изменился. В городе появились мосты, кампус ДВФУ, новые дороги, набережные и скверы. Обновились фасады жилых домов, ликвидирована городская свалка, строятся очистные сооружения, а ТЭЦ и котельные переходят на газ. Но городу еще много чего нужно, и городской казне без участия федерального бюджета затратные проекты, увы, не по карману. Поэтому самые важные проекты могут и должны получать софинансирование из бюджетов всех уровней.
Год назад президент Владимир ПУТИН выступил с предложением создания проекта «Российской общественной инициативы», суть которого в том, что граждане или общественные организации могут предложить какую-то инициативу, и если она соберет 100 тысяч голосов, то приобретет статус общероссийской и сможет претендовать на федеральную поддержку.
До сих пор ни один город в России, ни одна общественная группа такой инициативы не выдвинули. Владивосток может стать первым.
И такой проект предложил мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ. Это строительство объездной автодороги вдоль Амурского залива - от Седанки до Токаревской кошки и далее – до острова Елена и острова Русского. На минувшей неделе глава города обсудил этот проект в ходе встречи с руководителями общественных организаций, а также на заседании Совета по стратегическому развитию Владивостока. Если в ходе соцопросов проект поддержат жители города – начнется сбор подписей.
«Такая дорога поможет решить множество проблем, даст новый мощный толчок развитию порта и всего города», - убежден мэр.
Кстати, строительство этой дороги предусматривалось всеми генеральными планами города, начиная с 1974 года. Но до реализации дело так и не дошло. И вот пришло время для осуществления еще одной давней мечты.
Но начало положено – по заказу администрации Владивостока идут предпроектные разработки новой трассы. Скорее всего, она может быть 4-полосной – по две полосы в каждую сторону. Завершит ее мост на о. Русский. Дорога должна соединиться с уличной сетью острова, создав тем самым большую кольцевую автодорогу. Ее уже в шутку специалисты называют «ВКАД».
Как сообщил Игорь Пушкарев, уже обсуждаются разные варианты финансирования проекта. Это может быть концессия с участием иностранного капитала (и желающие уже есть), но тогда дорога на долгие годы станет платной, либо в строительстве нужна поддержка краевого и федерального бюджетов.
Еще один проект Игоря Пушкарева, который поможет развитию Владивостока в ближайшие годы, - так называемая «идеальная муниципальная управляющая компания». Конечно, он уже не потребует федеральных средств, однако может стать важным пунктом работы городской власти. Как подчеркнул мэр, проект является по-настоящему актуальным, поскольку сфера ЖКХ остается одной из самых проблемных: до сих пор отношения жителей многоквартирных домов с управляющими компаниями складываются не очень гармонично. И, как в свое время был возрожден общественный муниципальный транспорт, который стал своего рода примером, как надо работать, таким же примером может стать муниципальная управляющая компания. Высокое качество услуг, забота о сохранности дома и всего домового имущества, партнерские отношения с жителями, полная прозрачность всех доходов и расходов – вот главные составляющие работы такой УК.
«Считаю, эти проекты обязательно должны быть реализованы, но нужно быть уверенным в том, что горожане со мной согласны», - заявил глава города.
К слову, в ходе встреч в рамках «Народной экспертизы» специалисты, эксперты, представители различных общественных организаций выдвигают свои идеи и проекты. Это и создание во Владивостоке «тропы здоровья», и строительство современных крытых спортивных комплексов, и реставрация сооружений знаменитой Владивостокской крепости, и реконструкция парка Минного городка, и многие другие.
Теперь в ближайшие дни начнется большой соцопрос жителей города. В ходе анкетирования должно быть опрошено порядка 200 тысяч горожан. «В планы перспективного развития Владивостока войдут те проекты, которые получат наибольшую поддержку жителей Владивостока», - отметил Игорь Пушкарев.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним09:36, 19.06.2013#
ДАВНО ПОРА, И ЗАСТАВИТЬ ХОЗЯЕВ ГРУЗОВЫХ ФРЕНЧЕВ, ЧЬИ МАШИНЫ СОЗДАЮТ ПРОБКИ И СМЕРТЕЛЬНЫЕ АВАРИИ, КАК В ПРЯМОМ ТАК И В ПОТЕНЦИНАЛЬНОМ СМЫСЛЕ , /ИНФАРКТЫ ИЗ ЗА ПРОБОК/, ПОСТОИТЬ ДОРОГИ ПЛАТНЫЕ ЗА ИХ СЧЕТ, ЧТОБЫ ИХ МОНСТРЫ ТАМ ТОЛЬКО И ЕЗДИЛИ, А ДРУГИХ ТАМ ПУСТЬ ПУСКАЮТ ЗА ДЕНЬГИ, КАК ХОТЯТ, КОЛЬ, ЕСТЬ БАБКИ НА МНОГОМИЛИОННЫЕ ФРЕНЧИ, ТО И ЕСТЬ НА ЧАСТНЫЕ ДОРОГОИ
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Володя00:12, 20.06.2013#
Обещалкин разошёлся, его проверить надо на Шепеткова, ичего только не наговоришь к выборам. Чтобы построить надо не менее 10лет а с мостом и того больше, его уже и в помине здесь не будет а он уже о платности дорог рассуждает. А какой смысл строить мост на о. Елена, там хоть человек 5 живёт? И не лучше ли через канал перебросить мостик? Гигант мысли или обещалки закончилисьа до сентября далеко. Мы ещё не то услышим. И всегда нашмер всё делает первым, до него никто ничего не делал.
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Вадим11:19, 22.06.2013#
Коментаторы хреновы, у вас черной пеленой все перед глазами затянуто. Главное в этом сообщении это не дорога!! А Муницыпальная управляющая компания. Вот это я понимаю инициатива!! Это реально для горожан. Сейчас у Николаевских управляее нет альтернативы и конкуренции! Жители все пассивны. Если создать прозрачную управляйку это будет бомбой заложенной под беспредел существующих УК. А вы дорога, дорога. Построит не построит. В сообщении говорится, не об обещании ее сделать, а вести работу в этом направлении, выбивать деньги у Федералов, привлекать инвесторов.
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Константин18:32, 23.06.2013#
Вадим, вы не поняли, что важно. Важно то - КТО ворует в Приморье. Конечно, они ничего не выполнят, и даже не собираются. Они и так уверены, что на выборах победят. Никто никогда за этих московских лизоблюдов не голосовал, а они все там. . . А то, что болтают - на Шепетухе не справятся, уровень не тот.
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Иван21:55, 23.06.2013#
Да мэр уже создавал муниуипальную упрааляюшую. И директором там был назначен Назпреаич. И что? Это мыльный пузырь! Вот, если бы она финансировалась из городского бюджета: сколько нужно для дома, столько и получите, тогда -да. И еще лучше, что бы эта управляйка не помогала жителям судиться с мэрией за капреионт. И еще мэра восхваляла на каждом углу. А так, это один предвыборный треп. А почему не сделать такой проект: выполнить все решения судов по капремонту, которые мэрия упорно игнорирует!!!
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Володя17:48, 22.06.2013#
Стремиться к лучшему надо с первого дня нахождения на посту а не за полгода до выборов завалить всех сказочными проектами, которые также не будут выполнены как все предыдущие обещалки. Цель то не в том, чтобы сделать лдучше а чтобы усидеть на очередной срок. Один только мостна о. Елена чего стоит, разве не говорит это о том, что унего с головой ненормально. Если не прав, то обоснуйте целесообразность такой затеи?
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Это бред, господа. Платной реально сделать дорогу, на которой минимум заездов и съездов (а лучше - по одному). Например, Седанка - ДеФриз. Там можно поставить турникеты по приему платы. А когда на дорогу можно заехать из десятков переулков и съехать туда же - как вы себе это представляете? А если нельзя заехать, то [***] такая дорога нужна? Вон, уже есть одна - Седанка-Патрокл. Пользуйтесь, горожане!