"Владивостокская кольцевая автодорога" может стать платной

Во Владивостоке в ходе проекта «Народная экспертиза» началось формирование пакета самых интересных и перспективных проектов по развитию города на ближайшие годы. Те из них, за которые проголосует наибольшее число горожан, станут приоритетными в работе городских властей. Ну а если какая-то «народная идея» соберет свыше 100 тыс. голосов, она имеет шанс приобрести статус «общероссийской инициативы» и может рассчитывать на поддержку федеральной власти.

Благодаря саммиту АТЭС Владивосток получил крупные федеральные инвестиции и существенно изменился. В городе появились мосты, кампус ДВФУ, новые дороги, набережные и скверы. Обновились фасады жилых домов, ликвидирована городская свалка, строятся очистные сооружения, а ТЭЦ и котельные переходят на газ. Но городу еще много чего нужно, и городской казне без участия федерального бюджета затратные проекты, увы, не по карману. Поэтому самые важные проекты могут и должны получать софинансирование из бюджетов всех уровней.

Год назад президент Владимир ПУТИН выступил с предложением создания проекта «Российской общественной инициативы», суть которого в том, что граждане или общественные организации могут предложить какую-то инициативу, и если она соберет 100 тысяч голосов, то приобретет статус общероссийской и сможет претендовать на федеральную поддержку.

До сих пор ни один город в России, ни одна общественная группа такой инициативы не выдвинули. Владивосток может стать первым.

И такой проект предложил мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ. Это строительство объездной автодороги вдоль Амурского залива - от Седанки до Токаревской кошки и далее – до острова Елена и острова Русского. На минувшей неделе глава города обсудил этот проект в ходе встречи с руководителями общественных организаций, а также на заседании Совета по стратегическому развитию Владивостока. Если в ходе соцопросов проект поддержат жители города – начнется сбор подписей.

«Такая дорога поможет решить множество проблем, даст новый мощный толчок развитию порта и всего города», - убежден мэр.

Кстати, строительство этой дороги предусматривалось всеми генеральными планами города, начиная с 1974 года. Но до реализации дело так и не дошло. И вот пришло время для осуществления еще одной давней мечты.

Но начало положено – по заказу администрации Владивостока идут предпроектные разработки новой трассы. Скорее всего, она может быть 4-полосной – по две полосы в каждую сторону. Завершит ее мост на о. Русский. Дорога должна соединиться с уличной сетью острова, создав тем самым большую кольцевую автодорогу. Ее уже в шутку специалисты называют «ВКАД».

Как сообщил Игорь Пушкарев, уже обсуждаются разные варианты финансирования проекта. Это может быть концессия с участием иностранного капитала (и желающие уже есть), но тогда дорога на долгие годы станет платной, либо в строительстве нужна поддержка краевого и федерального бюджетов.

Еще один проект Игоря Пушкарева, который поможет развитию Владивостока в ближайшие годы, - так называемая «идеальная муниципальная управляющая компания». Конечно, он уже не потребует федеральных средств, однако может стать важным пунктом работы городской власти. Как подчеркнул мэр, проект является по-настоящему актуальным, поскольку сфера ЖКХ остается одной из самых проблемных: до сих пор отношения жителей многоквартирных домов с управляющими компаниями складываются не очень гармонично. И, как в свое время был возрожден общественный муниципальный транспорт, который стал своего рода примером, как надо работать, таким же примером может стать муниципальная управляющая компания. Высокое качество услуг, забота о сохранности дома и всего домового имущества, партнерские отношения с жителями, полная прозрачность всех доходов и расходов – вот главные составляющие работы такой УК.

«Считаю, эти проекты обязательно должны быть реализованы, но нужно быть уверенным в том, что горожане со мной согласны», - заявил глава города.

К слову, в ходе встреч в рамках «Народной экспертизы» специалисты, эксперты, представители различных общественных организаций выдвигают свои идеи и проекты. Это и создание во Владивостоке «тропы здоровья», и строительство современных крытых спортивных комплексов, и реставрация сооружений знаменитой Владивостокской крепости, и реконструкция парка Минного городка, и многие другие.

Теперь в ближайшие дни начнется большой соцопрос жителей города. В ходе анкетирования должно быть опрошено порядка 200 тысяч горожан. «В планы перспективного развития Владивостока войдут те проекты, которые получат наибольшую поддержку жителей Владивостока», - отметил Игорь Пушкарев.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.