Общероссийский народный фронт: Движение, которое никому ничего не должно

В столице России 11-12 июня состоялся учредительный съезд Общероссийского народного фронта (ОНФ). Постановлено, что ОНФ займется решением жизненно важных проблем россиян, а принять участие в его работе сможет любой. Об этом «ЗР» в эксклюзивном интервью рассказал координатор Приморского регионального оргкомитета ОНФ Роман ТИТКОВ.

- Как проходил съезд, в чем его особенность?

- Учредительный съезд ОНФ стал историческим событием для России! В новой истории нашей страны впервые президент становится лидером общественного движения. Центральный оргкомитет ставил задачу привлечь новых людей на съезд.

В первый день съезда, 11 июня, участники активно обсуждали положения программных документов – устав, декларацию, манифест, оргструктуру.

Во второй день, 12 июня, в День России, вышеназванные документы были утверждены и делегаты избрали на ближайшие пять лет трех сопредседателей центрального штаба, состоящего из 55 человек. Ими стали режиссер Станислав ГОВОРУХИН, депутат Ольга ТИМОФЕЕВА и председатель «Деловой России» Александр ГАЛУШКА. Также приняли решение об индивидуальном участии в ОНФ. Ранее было только коллективное.

- Участники съезда знали, что Владимир ПУТИН возглавит ОНФ?

- Да! Это не было секретом. ОНФ создавалось как движение, полностью поддерживающее Владимира Путина, и о предложении ему возглавить это движение было известно заранее. Официальное предложение его кандидатуры на съезде носило юридический характер, необходимое для оформления учредительных документов.

Владимир Путин сказал на съезде: «Мне бы очень хотелось, несмотря на различия взглядов, подходов к решению проблем, перед которыми стоит страна и каждый гражданин России, чтоб ОНФ стал именно общероссийским, чтобы это была такая площадка, где люди самых разных, порой противоположных взглядов могли б собраться и обсудить проблемы, найти приемлемые способы решения этих проблем».

- Как, на ваш взгляд, теперь изменится политический расклад сил?

- ОНФ - не политическая, а надпартийная структура, которая будет в первую очередь заниматься житейскими проблемами. «Задача ОНФ - не давать важным вопросам увязнуть в «бюрократическом болоте», а наоборот, вносить свои предложения и работать в интересах народа. Фронт должен ставить народные задачи. Искать новые инструменты, выдвигать новых людей и участвовать в выборах», - заявил в коротком выступлении Владимир Путин.

Это движение, которое никому ничего не должно. Если ты за Путина, вступай в Народный фронт, даже если тебе не нравится Государственная Дума, правительство, администрация, власть. Поскольку ОНФ - это народное движение, то у лидера страны появляется возможность почти в ежедневном режиме узнавать обо всех несчастьях народа и бесчинствах власть имущих.

- Как вы думаете, решения съезда как отразятся на жителях Приморья?

- Согласно принятому уставу будут созданы 10 экспертных центров общественного мониторинга ключевых вопросов жизни граждан и страны, в том числе: защиты прав и свобод человека, качества здравоохранения, развития системы образования, развития культуры, защиты семьи и детей, проблем в ЖКХ, экологии, развития бизнеса и предпринимательства, развития добровольчества, проблем миграции, качества дорог.

Информация в названные центры мониторинга будет поступать от самого населения, а эксперты - разрабатывать предложения по решению проблем. Далее этот материал передается в центральный штаб ОНФ в Москве и далее – президенту.

- Некоторые политологи полагают, что теперь начнется миграция единороссов в ОНФ. Вы с ними согласны?

- В этом нет никакого смысла! По Уставу ОНФ в организации нет членства, нет членов, есть лишь участники. Никому не выдаются членские билеты, не взимаются членские взносы, нет партийной структуры. Так что принимать участие в ОНФ могут не только единороссы, но и все, кто за Россию и кто поддерживает вектор развития страны, заданный президентом.

- Какие изменения можно ожидать в Приморском региональном отделении ОНФ?

- Наше региональное отделение претерпит изменения в соответствии с принятым уставом. Центральным штабом создастся региональный штаб. Высшим руководящим органом является Конференция. Региональный штаб избирает трех сопредседателей, которые организуют руководство деятельностью регионального штаба. Это - новелла. И делается это для того, чтобы обеспечить более демократичное принятие решений. Также на Конференции выбирается контрольно-ревизионная комиссия. Постоянно действующим исполнительным органом регионального отделения является региональный исполком, подотчетный региональному штабу. Кроме того, по решению Центрального штаба создаются местные отделения. Это коснется других городов Приморья. По решению съезда у ОНФ отменено коллективное членство и учреждено только личное участие. Важно отметить, что в ОНФ вводятся только участники! Нет членских билетов. Нет членских взносов. Как я уже раньше упомянул, будут созданы центры общественного мониторинга. Сейчас на федеральном уровне разрабатывается положение об этих центрах.

- Пожалуй, первым в Приморье о новшествах в ОНФ заговорил губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Вы с ним встречались, говорили?

- Да, мы встречались с губернатором в Москве на съезде, где он присутствовал как гость. Мы договорились после возвращения во Владивосток обсудить, как будет осуществляться взаимодействие ОНФ с властью.

- Чем займетесь в первую очередь?

- Сейчас предстоит сложный организационный этап. Оргкомитет ОНФ будет готовиться к Конференции и к приведению своей структуры в соответствии с принятыми уставными документами. Организацией центров мониторинга. Общением с активистами других городов. Созданием своей программы действий.

Олег ЖУНУСОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.