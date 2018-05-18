Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности

Первое заседание провел накануне, 17 мая, заместитель главы города, председатель Совета Сергей Шерстюк, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

«Пришло время соединить идеи и предложения тех, кто имеет практический опыт управления в реально-работающем секторе экономики, бизнеса и науки на благо развития Владивостока. Наш Совет создан в качестве платформы, координирующей деятельность разных отраслей промышленности для обеспечения выхода приморской столицы на траекторию роста общественного блага», – отметил Сергей Шерстюк.

В состав Совета вошли руководители крупнейших промышленных предприятий города, представляющих судостроение и судоремонтные отрасли, пищевую и перерабатывающую промышленность, автомобилестроение, а также ведущие представители научного сообщества, представители думы и администрации Владивостока.

В кратком докладе и.о. начальника управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока Елена Чакилева отметила значительные показатели промышленных предприятий города в экономике Приморского края.

Так, по итогам 2017 года в общем объёме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Приморского края в сфере промышленной продукции доля Владивостока составляет 42 %. В настоящее время в приморской столице зарегистрировано 2282 промышленных предприятия с численностью работающих около 43,4 тысячи человек, это 26 % от общего количества занятых в экономике.

Академик, директор института автоматики и процессов управления ДВО РАН, член Совета Юрий Кульчин предложил определить приоритетные направления развития и технологические возможности обновления экономики Дальнего Востока. По его мнению, это могут быть лазерные технологии, транспортная инфраструктура и машиностроение, материаловедение, энергетическая инфраструктура, информационно-телекоммуникационная инфраструктура, океанические ресурсы и технологии их изучения, минеральное сырье, биотехнология и медицина, а также социальная инфраструктура.

Юрий Кульчин отметил важность развития и поддержку владивостокских инновационных проектов. Он рассказал про некоторые из них, которые при инвестировании смогли бы успешно работать на международном уровне.

Например, в рамках роботизированного лазерного технологического центра ИАПУ ДВО РАН можно существенно преобразить мировую судостроительную, судоремонтную, а также авиаремонтную и другие подобные отрасли.

«Сегодня изношенность судового оборудования морских судов, особенно кораблей военно-морского флота, достигает 80 %. Около 50 % расходов при ремонте уходят на приобретение запчастей, основная часть которых поступает на замену изношенных деталей. Но благодаря использованию наших инновационных технологий можно существенно уменьшить объем расходов путем восстановления ранее эксплуатировавшихся деталей – расходы при этом на запасные части снижаются более чем в 1,5 раза, – рассказал Юрий Кульчин. – Наш новый метод также силен в интересах авиаремонтной сферы. Например, в прошлом году при помощи наших инновационных лазерных технологий были отремонтированы узлы штурмовика, который сегодня продолжает нести службу».

Как подчеркнул академик, в институте также разработана не имеющая аналогов в мире аддитивная лазерная технология нанесения магнито-жестких материалов на немагнитные подложки из различных металлов. Это перспективная разработка подходит для создания систем стелс. Стелс-технология – это комплекс способов снижения заметности боевых машин.

«У нас также разработана инновационная лазерная технология по утилизации нефти и нефтепродуктов при аварийных разливах на водной акватории, – рассказал Юрий Кульчин. –Нефтяное загрязнение нарушает многие естественные процессы и взаимосвязи, существенно изменяет условия обитания всех видов живых организмов и накапливается в биомассе».

Кроме этого, были представлены другие уникальные технологии. Это фотонные технологии выращивания растений в отсутствии солнечного освещения; новые биотехнологии для создания лекарственных форм и БАД.

Генеральный директор хозяйственного партнерства «Специализированная проектная компания Восток» Валентин Лапин сообщил о создании Центра обработки данных, научной и технической базы и многом другом в направлении развития цифровой экономики.

Среди тех, кто поделился идеями и предложениями по развитию промышленности во Владивостоке, – генеральный директор АО «Владхлеб» Дмитрий Шинкаренко. Он рассказал об участии промышленных предприятий в государственном и муниципальном заказе, как инструменте поддержки.

«Одними из предложений по развитию рынка промышленности являются создание городской программы увеличение доли производства функционального и специализированного продовольствия, а также создание единого регионального портала по противодействию контрафакту и фальсификату с участием общественных организаций по защите прав потребителей и СМИ», – поделился предложениями Дмитрий Шинкаренко.

Сергей Шерстюк отметил, что заседания Совета будут проходить на постоянной основе и пожелал всем собравшимся плодотворной работы и успехов.

«Администрация Владивостока всегда открыта к диалогу, поддержке созидательных по отношению к развитию города идей и предложений», – подчеркнул заместитель главы.

Ольга Суходоева (фото)

Газета "Золотой рог", Владивосток