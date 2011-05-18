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Мировой судья оштрафовал приморских другороссов
Игорь Попов: "Мы не согласны с решением судьи и опротестуем его в районной инстанции".
17 мая мировой судья Ленинского района Владивостока НИКИТИНА признала лидеров приморского регионального отделения партии «Другая Россия» Игоря ПОПОВА и Александра КУРОВА виновными в организации несанкционированного митинга 31 марта 2011 года и оштрафовала их на 2 тыс. рублей.
- Мы не согласны с решением судьи и опротестуем его в районной инстанции, - заявил «ЗР» Игорь Попов. – У нас уже есть положительный опыт такой судебной борьбы. Год назад судья оштрафовал нас на 1,5 тыс. рублей, но в районной инстанции мы сумели доказать свою невиновность и судья Ленинского района Сергей ПОНОМАРЕНКО отменил штраф. Уверен, что и в этот раз добьемся справедливости.
Другороссы намерены подать жалобу сразу, как только получат решение суда на руки, то есть на следующей неделе.
Досье «ЗР»: члены партии «Другая Россия» и их сторонники 31 числа каждого месяца проводят акции в защиту 31 статьи Конституции РФ, согласно которой « граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».
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