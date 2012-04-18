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Объекты саммита АТЭС продолжают строиться по графику
Важный этап в строительстве мостов на остров Русский и через Золотой Рог – смыкание пролетов - при всей радости не дает оснований для ослабления внимания к остальным объектам саммита АТЭС.
Визит во Владивосток министра транспорта РФ Игоря ЛЕВИТИНА начался с посещения строительства аэровокзального комплекса ОАО «Международный аэропорт Владивосток». Вместе с приморским губернатором Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ в здании комплекса было проведено совещание. Как доложили министру и губернатору, на сегодня полностью завершены отделочные работы на 1 этаже аэровокзала, выполнена подсветка здания. Информация о рейсах, которые совершаются в действующем аэропорту, транслируется и в новом комплексе, также здесь уже работают табло с информацией о рейсах, хотя пассажиров пока нет.
До 15 мая планируется завершить все инженерные работы, связанные с функционированием здания аэровокзала. А к 31 мая – работы по благоустройству территории.
В здании аэровокзала начинается строительство точек общественного питания, первые кафе откроются с 1 июня. В новом комплексе также будет расположен большой магазин беспошлинной торговли. Обслуживать новый аэровокзальный комплекс будут 217 человек, из них 110 – сотрудники действующего аэропорта, а также новые сотрудники. Все работники пройдут обучение.
После посещения аэровокзального комплекса Игорь Левитин и Владимир Миклушевский сделали остановку на федеральной трассе в районе станции «Весенняя». Губернатор края рассказал министру транспорта о проблеме, с которой столкнулись жители этого района после начала строительства трассы. Здесь отсутствует «воздушный» переход, что создает опасность для пешеходов. Просьба построить переход была едва ли не самой первой, с которой обратились жители района к назначенному губернатору в марте этого года.
Есть еще одно проблемное место в краевом центре, пусть и не связанное напрямую с проведением саммита, – здание цирка. В нем недавно побывал губернатор Миклушевский, согласился с мнением о необходимости комплексной его реконструкции. «Моя позиция состоит в том, что не нужно делать половину работы, к примеру, ремонтировать только фасад. Мы очень рассчитываем на то, что сможем принять участие в федеральной целевой программе «Культура России на 2012 – 2017 годы» и получить финансирование на реконструкцию. В объект федерального значения мы не имеем права вкладывать краевые деньги», - поделился намерениями губернатор.
Между тем первый вице-премьер правительства Игорь ШУВАЛОВ, проверяя ход застройки жилого микрорайона в бухте Патрокл, сделал ряд замечаний по планировке квартир, попросив учесть эргономику пространства в будущих квартирах при строительстве следующей очереди жилья. По его мнению, примененные при строительстве проектные решения недостаточно современны.
График работ строительства микрорайона синхронизирован со строительством объектов саммита АТЭС. 24 дома на 580 квартир будут сданы в эксплуатацию в июле этого года, а обустройство набережной в бухте Патрокл должно быть завершено к сентябрю.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».
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