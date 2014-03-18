Во Владивостоке могут появиться депутаты Чуркина и мэр Первой Речки

Столицам регионов РФ предлагают отказаться от прямых выборов мэров и поделиться властью с микрорайонами

Пока внимание общества приковано к событиям на Украине, Кремль, похоже, решился на кардинальную реформу местного самоуправления в нашей стране. Внесенный на днях в Госдуму законопроект отменяет прямые выборы в 67 городах страны, где есть деление на районы. Политическую судьбу глав региональных столиц инициаторы закона хотят вверить губернаторам, а муниципальные полномочия и деньги распределить между городскими районами. «Золотой Рог» попробовал оценить, могут ли эти инициативы сработать во Владивостоке.

Законопроект, вводящий двухуровневую систему организации МСУ в крупных городах, в Госдуму внесла группа депутатов от «Единой России» и ЛДПР. В пояснительной записке авторы утверждают, что к разработке поправок их сподвигли предложения рабочей группы, созданной вскоре после декабрьского послания Владимира ПУТИНА. Напомним, тогда президент заявил о необходимости еще раз оценить соответствие полномочий и ресурсов на местном уровне, после чего был организован сбор и анализ предложений по этому поводу «с мест».

Мэров приговорили к подчинению?

Подготовленный в Госдуме документ вводит новые виды муниципальных образований – городские округа с внутригородским делением и внутригородские районы. Причем решение о создании таких новообразований будет приниматься на уровне региона. Внутригородские районы получат право на осуществление части вопросов местного значения, в том числе на утверждение и исполнение бюджета. Городские думы в таких городах будут формироваться на паритетных началах из числа депутатов представительных органов внутригородских районов.

Однако самая главная новация заключается в том, что глава города будет избираться депутатами из своего состава. Избранный таким образом мэр одновременно будет являться и председателем гордумы. Причем для замены уже работающих мэров даже не придется ждать окончания их полномочий – механизм ротации депутатов и глав можно запустить после принятия решения о создании внутригородских районов.

Свои мэры, избранные из числа депутатов, появятся и во внутригородских районах. Параллельно законопроект предполагает введение в крупных городах института сити-менеджеров, контракт с которыми будет заключаться на срок от двух до пяти лет. При этом конкурсная комиссия на 50% формируется губернатором региона и на 50% - городской думой. Таким образом, в случае принятия закона в его первоначальном виде краевые власти получат возможность практически напрямую влиять на то, кому достанутся реальные управленческие полномочия в каждом районе Владивостока. А разграничение полномочий между городской администрацией и районами будет происходить в соответствии с законом субъекта РФ и уставом муниципального образования.

В Приморье единственным городом, имеющим деление на районы, является Владивосток (в каждом из пяти районов действует административно-территориальное управление (АТУ), но нет своих депутатов). Схема, похожая на ту, что предложена депутатами Госдумы, во Владивостоке уже применялась в советское время, когда в каждом районе был свой совет депутатов и райисполком. Переход к прямым выборам мэра произошел только в 1993 году, когда градоначальником стал Виктор ЧЕРЕПКОВ.

- Самая эффективная система управления была, когда во Владивостоке в каждом районе был совет депутатов и исполком с реальными полномочиями, - говорит депутат Думы Владивостока Александр ЮРТАЕВ, девять лет отработавший в Первомайском райисполкоме. – Сегодня нужен возврат полномочий с краевого уровня на муниципальный и дальше, вплоть до уровня муниципальных районов и ТОСов. Это позволит обеспечить оперативность принятия решений, а руководство города сосредоточится на решении стратегических вопросов.

Политики и хозяйственники

По мнению федеральных экспертов, принятие закона позволит в принципе исключить возможность холодной войны между губернаторами и мэрами региональных столиц, которая весьма часто имеет место в субъектах России. В этом плане Приморье не является исключением. Еще с девяностых годов регион имеет богатые традиции противостояния губернаторов с мэрами Владивостока: Евгений НАЗДРАТЕНКО «воевал» с Виктором Черепковым, у Сергея ДАРЬКИНА не заладилась дружба с Юрием КОПЫЛОВЫМ и Владимиром НИКОЛАЕВЫМ… Есть сложности и разногласия между «белым» и «серым» домами и сегодня.

По мнению приморского политолога Виктора БУРЛАКОВА, возможный переход к новой схеме избрания мэров не вызовет серьезного отторжения у жителей приморских городов. Устойчивых политических традиций за постсоветское время еще не сложилось, а явка на муниципальных выборах крайне низка. Выборы глав городов интересны россиянам лишь в том случае, если представляют системный конфликт, как это недавно было в Москве и Екатеринбурге.

- Многие во Владивостоке до сих пор хорошо отзываются о Владимире ЕФРЕМОВЕ, который был назначен на должность главы города, а вот о избранных на выборах мэрах воспоминания скорее негативные. Опыт Владивостока показывает, что избранный на прямую мэр не всегда эффективен, - говорит Виктор Бурлаков. – Важно другое: законопроект делает обязательной должность сити-менеджера, то есть четко разделяет политические и хозяйственные функции между избранным думой главой города и нанятым по контракту главой администрации. И это, на мой взгляд, хорошо: в России наконец-то появится прослойка эффективных сити-менеджеров, своеобразный кадровый резерв для власти.

В то же время политолог убежден, что назначение сити-менеджера - не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. Как показывает приморская практика, процесс часто политизирован, так что просто «посадить» на эту должность абы кого будет крайне сложно. Тем более непростым он будет во Владивостоке с его большим количеством политических сил.

Впрочем, реформа МСУ в предложенном виде усиливает и роль партии, которая получит на выборах большинство в городской думе. Но учитывая, что «Единая Россия» в Приморье хорошо контролируется «Белым домом», процесс формирования конкурсной комиссии и назначения сити-менеджера вряд ли преподнесет сюрпризы.

Досье "Золотого Рога": Городские управляющие, работающие по контракту, на сегодня уже существуют в ряде крупных региональных центров РФ: Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Улан-Удэ, Благовещенске и других. В Приморском крае схема с сити-менеджерами применяется в ЗАТО Большой Камень и Фокино, Спасске-Дальнем и Дальнереченске.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

МНЕНИЕ

Людмила ТАЛАБАЕВА, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»:

- То, о чем говорится в законе, является логичным продолжением послания Владимира Путина, который сказал о том, что местная власть должна быть в шаговой доступности для населения. Если сейчас Госдума примет предложенный вариант с введением прямых выборов глав районов и местных органов самоуправления, то это действительно будет «народная власть». Люди смогут напрямую общаться со своими избранниками. И у глав будут полномочия решать актуальные проблемы своего района.