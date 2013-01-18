Презентация Муданьцзяна открыла во Владивостоке Год Китая в России

Презентация одного из самых посещаемых дальневосточными туристами китайских городов – Муданьцзяна – состоялась в зале "Даймонд" отеля "Хендэ" во Владивостоке.

Участие в церемонии открытия приняли первый секретарь Муданьцзянского комитета КПК Чжан Цзинчуань, председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков, спикер Думы Владивостока Елена Новицкая, вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоров, заместитель главы администрации г. Владивостока Алексей Литвинов, представители дипломатического корпуса, а также другие официальные лица.

Современный Муданьцзян является авангардом приграничной торговли и туризма между Китаем и Россией и имеет 4 транспортных узла государственного назначения: международный аэропорт Муданьцзян, автомобильное и железнодорожное сообщение с Суйфэньхэ и автосообщение с Дунином. Все это, а также неповторимая природная экзотика создали необходимые условия для развития пограничного и международного туризма. Вместе с тем презентация, призванная представить ее гостям экономический, культурный, образовательный и туристический потенциал Муданьцзяна, носит особый статус. 2013 год объявлен Годом Китая в России, и именно она открывает цикл мероприятий, запланированных в рамках международного сотрудничества и направленных на укрепление партнерских связей между нашими странами. Как подчеркнула в своем приветственном слове председатель Думы г. Владивостока Елена Новицкая, «ушедший 2012-й был годом России в Китае, и теперь эстафета гостеприимства перешла через границу к нам». «Депутаты Думы города Владивостока всегда поддерживали инициативы, обращенные в сторону развития добрососедских отношений с Китаем, и мы намерены и в дальнейшем уделять этому вопросу большое внимание, - подчеркнула Елена Валерьевна. – Китайская пословица утверждает: хороший сосед важнее дальнего родственника. Россия и Китай – проверенные временем друзья и уважающие друг друга соседи. Я уверена, что именно под таким знаком – дружбы и взаимного уважения – и будет осуществляться сотрудничество наших государств».

Стоит отметить, что визит делегации г. Муданьзцян в Приморье и, в частности, Владивосток стал первым в наступившем году. В его рамках будет подписан ряд документов, направленных на расширение и укрепление связей двух регионов. Так, планируется открыть ооо, организовать совместные предприятия в сфере туризма, также в планах заключение соглашения между транспортными компаниями Приморского края, занятыми на международных перевозках, и комитетом по туризму Цзиньбоху. Главная цель этого сотрудничества – открытие пассажирской международной линии между Владивостоком и озером Цзинбо. Кроме того, управление международных отношений и туризма администрации Владивостока и комитет по туризму Цзиньбоху намерены подписать соглашение в области туризма.

Досье «ЗР»

Город Муданьцзян находится в юго-восточной части провинции Хэйлунцзян (Китай), в 243 километрах от Владивостока. Занимает ведущее положение среди городов КНР по торгово-экономическому сотрудничеству с Дальним Востоком России. Население Муданьцзяна составляет 2,8 миллиона человек.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.